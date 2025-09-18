Kilter Films contrata a Mariel Redlin como desarrollo televisivo, ejecutivo de producción

Lisa Joy y Jonathan Nolan’s Películas Kilter ha traído a Mariel Redlin para servir como ejecutivo para el desarrollo y la producción de la televisión, Variedad ha aprendido exclusivamente.

Redlin se une a Kilter de Range Media Partners, donde fue vicepresidenta de televisión. Noreen O’Toole de Kilter Films continuará en su papel como productor que supervisa el marketing y la publicidad y Halle Phillips continuará trabajando en el marketing y el desarrollo. Joy y Nolan están a la cabeza de Kilter junto con su compañera productora, Athena Wickham.

«Estoy emocionado de unirme al equipo extraordinario en Kilter bajo el liderazgo visionario de Jonah, Lisa y Athena», dijo Redlin. «Su historial habla por sí mismo, y durante mucho tiempo he admirado su compromiso con la narración audaz, empuje de género y que forma a la cultura. No puedo esperar para sumergirme de cabeza en este nuevo capítulo con este equipo de ruptura de límites».

Además de su tiempo en Range Media Partners, Redlin fue anteriormente vicepresidente de desarrollo y producción en Automatik y ocupó puestos en BBC America y WME. En su carrera, ha trabajado en series que incluyen «Kaleidoscope», «Black Rabbit» y «The Nightbeast».

«Estamos encantados de que Mariel se haya unido a nosotros. Es una ejecutiva inteligente y talentosa y perfecta con el resto de los locos aquí en Kilter», dijo Joy y Nolan.

Kilter actualmente produce la exitosa serie de videos «Fallout», que actualmente se está preparando para lanzar su segunda temporada en diciembre y ya ha ha sido renovado por tercer lugar. Además, Kilter se ha asociado con la Sociedad Outlier de Michael B. Jordan para producir la adaptación televisiva de la novela de fantasía para adultos de Rebecca Yarros «Cuarto ala» para Amazon, mientras que también producirán una acción en vivo Adaptación de los juegos «Wolfenstein» para Amazon. La compañía también es conocida por producir «The Perifheral» protagonizada por Chloe Grace Moretz para Amazon, así como por la exitosa serie «Westworld» en HBO y «Persona de interés» en CBS