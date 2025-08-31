Kiky Saputri insta al gobierno y a los miembros del consejo a dar una solución

VIVA – Las voces públicas que exigen claridad y soluciones del gobierno son más fuertes, y esta vez, con la voz de los cómics, Kiky Saputri. A través de cargas en sus redes sociales de Instagram, Kiky cuestionó firmemente el silencio de los funcionarios en medio de la agitación y los disturbios públicos.

Instó al gobierno o a los miembros de la junta a proporcionar inmediatamente declaraciones y soluciones que podrían aliviar la situación, antes de que la situación empeorara. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

En su carga, Kiky Saputri transmitió su estructura de la falta en un tono directo y llamativo. Criticó fuertemente la ausencia de respuestas de las autoridades en medio de una situación cada vez más descontrolada.

«Este no es un solo miembro del Consejo o el Gobierno que salga y da una declaración relacionada con las demandas de la comunidad», solo unas pocas personas que se disculpan y no hay soluciones y nadie discutirá lo que se hará después de esto. Reuniones repentinas o diálogo abierto para que haya una decisión, o qué es el acto de la Ley. Qué. Escribió en la carga citada el domingo 31 de agosto, 2025.

Kiky agregó, esperaba que hubiera noticias que pudieran aliviar a la gente, como escribió en su declaración de carga: «Podemos amar a las personas que alivian a la gente».

Comentarios de los interuntos

La carga de Kiky Saputri recibió una respuesta extraordinaria de los ciudadanos. Muchos se sienten representados por las preguntas y demandas de Kiky. Los comentarios que surgieron mostraron cuán profunda es la sensación de decepción y frustración de la comunidad hacia las actitudes de sus líderes.

«Porque todo este tiempo nunca han trabajado, así que ahora se les dijo que trabaje, olvidó todo el trabajo de trabajo».

«El orador del DPR también está en silencio, debería ser asalto el presidente del presidente porque tiene control para la decisión».

«Sis Kiki representa a la gente de la pregunta».

«Es difícil ser demasiado cobarde … salen a hablar con el pueblo de Dios para no ser peor».