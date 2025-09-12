





Las nuevas adaptaciones de audio de los siete libros «Harry Potter» de JK Rowling se lanzarán con «Harry Potter y el filósofo de la piedra «el 4 de noviembre de este año, seguido de lanzamientos mensuales hasta» Harry Potter y las Reliquias de la Muerte el 12 de mayo de 2026.

The newly unveiled castings include Harington as Professor Lockhart, Knightley as Professor Umbridge, Rheon as Professor Lupin, Ruth Wilson as Bellatrix Lestrange, Ambika Mod as Nymphadora Tonks, Leo Woodall as Bill Weasley, Simon Pegg as Arthur Weasley, James McAvoy as Mad-Eye Moody, Gemma Whelan as Professor Sprout and Matt Berry as Sir Cadogan.

McAvoy dijo que estaba absolutamente encantado de dar vida al «Mady» ferozmente determinado. El trío central será expresado por las estrellas en ascenso Frankie Treadaway (Harry Potter), Max Lester (Ron Weasley) y Arabella Stanton (Hermione Granger) para los primeros tres audiolibros, con Jaxon Knopf, Rhys Mulligan y Nina Barker-Francis, asumiendo los roles desde la cuatro de la Cuatro de la Instalación hasta la Finale.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente