Kiefer Sutherland y Al Pacino protagonizarán ‘Father Joe’ de Luc Besson

Kiefer Sutherland está listo para protagonizar junto Pacino y Ever Anderson (“Black Widow”) en “Father Joe”, un nuevo thriller de acción ambientado en el Manhattan de los años 90, escrito y producido por Luc Besson (“León: El Profesional”).

“Father Joe” comienza a filmarse a mediados de octubre con Barthélémy Grossmann (“Arthur: Malediction”) como director.

La película está producida por LB Production y EuropaCorpcuyos créditos incluyen los exitosos thrillers de acción de Besson «Taken» con Liam Neeson, «Lucy» con Scarlett Johansson y «Leo: The Professional». Este último, en el que Natalie Portman realizó una actuación revolucionaria junto a Jean Reno en 1994, también está ambientada en Nueva York.

Sutherland, que también se suma al proyecto como productor, protagoniza “Father Joe” como un hombre de fe que libra una guerra violenta contra el mundo criminal de la ciudad. Pacino interpreta a un poderoso jefe de la mafia cuyo imperio choca con la cruzada del padre Joe. Anderson, la estrella en ascenso de “Peter Pan & Wendy” y “Black Widow”, interpreta a una joven atrapada entre el peligro y la redención bajo la dirección de Joe.

Sutherland dijo: «He sido fan de Luc Besson desde que regresó a ‘Subway’. Como director y escritor, tiene una capacidad única para entrelazar drama y acción sin sacrificar ninguno de los dos. Estoy muy entusiasmado con esta oportunidad de trabajar con él como escritor de ‘Father Joe’ y director Barthélémy Grossmann. No puedo esperar a empezar».

Besson estrenó recientemente “Drácula: una historia de amor”, un ambicioso romance de terror gótico protagonizado por Caleb Landry Jones y Christoph Waltz. La película, que se ha vendido en todo el mundo, ha tenido un sólido desempeño de taquilla en varios mercados internacionales, incluidos América Latina y Rusia, donde se ubica como el tercer mayor éxito internacional del país desde 2022, con 7 millones de dólares recaudados desde su estreno el 11 de septiembre. En Grecia, donde se estrenó la semana pasada, debutó en segundo lugar detrás de “One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson.