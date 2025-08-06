Kid Harpoon creando música original para Broadway Revival of ‘Art’

Ganador del Grammy Arpón para niños creará música original para la próxima Broadway Avivencia de «Arte. » El espectáculo galardonado con Tony, sobre tres amigos que debaten los méritos de una pintura ridículamente cara, fue escrito por Yasmina Reza y traducido por Christopher Hampton.

La nueva producción está protagonizada por el nominado de Tony y ganador del Emmy, Bobby Cannavale («The Watcher», «The Motherf ** Ker With the Hat»), el ganador de Tony y el ganador del Emmy James Corden («The Late Late Show con James Corden», «Un hombre, dos Guvnors») y el ganador de Tony y el ganador de Emmy Neil Patrick Patrick («How I Met Your Mother» y The HEDWIG «. El nominado de Tony, Scott Ellis («Take Me Out») dirigirá el espectáculo.

Kid Harpoon, un compositor y productor, ganó su primer Grammy por su trabajo en «Harry’s House» de Harry Styles en 2023, el mismo año en que produjo el exitoso disco de Miley Cyrus «Flowers», que se llevó a casa el trofeo del récord del año. Es conocido por colaborar con artistas prominentes que abarcan todos los géneros como Lizzo, Florencia + The Machine, Inhaler, King of Leon, Jessie Ware y David Byrne.

Las vistas previas de «Art» comienzan el 28 de agosto con una noche de apertura oficial el martes 16 de septiembre en el Teatro Music Box de Broadway. La producción reproducirá un compromiso limitado de 17 semanas hasta el 21 de diciembre de 2025.

El equipo de diseño incluye a David Rockwell (Set Design), Linda Cho (Diseño de vestuario), Jen Schriever (diseño de iluminación) y Mikaal Sulaiman (diseño de sonido). «Arte» es producido por Sand & Snow Entertainment (Michael Shulman), ATG Productions y Gavin Kalin Productions. 101 Productions, Ltd servirá como productor ejecutivo y gerente general con el casting de Jim Carnahan.