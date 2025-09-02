Kiai fue acusado de corrupción de fondos de subvención, Gus Yusuf informó la cuenta de redes sociales a la policía

Surabaya, vivo – Cuenta de redes sociales (redes sociales) propiedad de una madre de mediana edad fue reportada a las polrestabes de Surabaya después de subir contenido que contiene blasfemia a Kiai Nu y el gobernador de Java Oriental, Khofifah Indeño parawansa.

En su carga en Facebook y Tiktok, una cuenta llamada Yusnidah Nursalam acusó al Kiai de estar involucrado en la corrupción en los fondos de subvenciones para hacer palabras que se consideraron insultantes.

Secretario General de Gus y Santri (Bagus), Yusuf Hidayat o Gus YusufLlamar a la narrativa en la carga no puede ser tolerado.

«Cuando estaba en casa, vi la existencia de las redes sociales con el dueño de una cuenta de una madre de mediana edad conocida por los residentes de Mojokerto de acuerdo con el perfil en Facebook y Tik Tok. Debido a que la narración contiene un discurso de odio y difamación, por lo que decidimos informar a la policía de Surabaya», dijo Gus Yusuf, martes (2/9/2025).



Secretario General de Gus y Santri (Bagus), Gus Yusuf en Polrestabes Surabaya

Las cargas en Facebook incluso han cosechado más de 1.9 mil comentarios y 7 mil me gusta. En el contenido, la cuenta escribe entre otros,

«El Kiai Kiai también es un comedor de corrupción de los fondos de subvenciones y los perros para comer». También existe una acusación de que el evento de recitación se financió a partir de los resultados de la corrupción, así como de la declaración de que «los Kiai son corrupción sin escrúpulos en colaboración con el gobernador de Java Oriental Khofifah Indar Parawansa».

Por separado, el jefe de la policía de Surabaya, Kompol M. Akhyar, enfatizó que el informe sería seguido de inmediato. «A partir de este informe, investigaremos e informaremos al jefe de policía de Surabaya. Más tarde se enviará a la Unidad de Investigación Criminal, entonces qué unidad está designada para manejar», dijo.

El informe de Gus Yusuf se ha registrado en una carta de queja pública numerada STTLPM/1394/IX/2025/SPKT/Polrestabes Surabaya, sobre la base de presuntas violaciones de la ley ITE sobre la propagación del discurso de odio y la difamación. (Zainal/Tvone/Surabaya)