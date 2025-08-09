Khofifah prohíbe a los residentes del este de Java volar la bandera de una pieza antes del 80 aniversario de la República de Indonesia

Malang, Viva – Gobernador Java del este (East Java), Khofifah Incar Parawansa invitar a la comunidad local a no recaudar bendera una pieza Junto a la bandera roja y blanca antes del 80 aniversario de la República de Indonesia.

La prohibición fue transmitida por Khofifah a todas las personas en la región de Java Oriental.

«No tiene que ser niños, pero todas las edades, invito (indicando) una pieza en este mes de independencia, que no debe ser levantado», dijo Khofififh después de visitar la Fundación de Educación Al-Maarif, Distrito de Singosari, Regencia de Malang, Java Oriental, citado el domingo 10 de agosto de 2025.

Khofifah dijo que la independencia debe ser un impulso para fortalecer el espíritu del nacionalismo de toda la comunidad, especialmente los ciudadanos de Java Oriental.

El espíritu de nacionalismo, dijo, se mostró al levantar la bandera roja y blanca y debía ser priorizado.

Con la unión de criar la bandera nacional indonesia, el espíritu de independencia y un sentido de unidad que creía que vivía en todos los corazones de la comunidad.

Por lo tanto, Khofifah reiteró que se pidió a todos los ciudadanos del este de Java que no volaran la bandera de una pieza.

«Además, se compara con el rojo y el blanco», dijo.

Durante su visita a Malang, Khofifah junto con estudiantes, padres y maestros de la Fundación de Educación Al-Maarif levantaron la bandera roja y blanca, mientras que acompañada de una canción llamada Flag de The Chocolate Band.

«Hoy se despertó el espíritu, en todas las líneas a las que asistí, luego propuse (a la gerencia) para volar el rojo y el blanco y cantar y luego la bandera», dijo Khofifah.

Hizo hincapié en que los estudiantes que son la próxima generación de la nación deben seguir siendo fortaleciéndose con el sentido de pertenencia a la patria.

«¿Cómo es la lucha y el sacrificio, continuar con la próxima generación protegerán esto (unidad y soberanía de la nación)», dijo.

Como se sabe, antes de la 80ª conmemoración de la 80ª independencia del RI, el fenómeno de elevar la bandera de una pieza está abundante en todas partes.

No solo la bandera, algunas personas dibujaron el logotipo del cráneo en la bandera de una pieza en la pared y las calles del entorno de asentamiento.

La bandera de una pieza con un cráneo blanco, que usa un sombrero de paja, y un fondo negro tiene el nombre de Jolly Roger del anime y el manga con un título similar es la identidad del grupo pirata del sombrero de paja.

La elevación de la bandera de una pieza ahora a menudo aparece en las redes sociales, que van desde la instalación en el techo de la casa hasta la parte trasera del automóvil que transporta productos. (Hormiga)