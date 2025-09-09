Khofifah niega que haya un despido masivo en Gudang Garam: ese es un programa de pensiones temprano

Surabaya, vivo – Gobernador de Java Oriental (Java Oriental) Khofifah Incar Parawansa negó la cuestión de la terminación del empleo (Despido) Misa en PT Gudang Garam TBK, que fue viral en las redes sociales y las noticias de los medios en línea, porque el incidente fue un programa jubilación anticipada ofrecido por la gerencia de la compañía a sus empleados.

«Con respecto a los despidos masivos, lo que sucedió no fueron un despido masivo, lo que sucedió fue la jubilación anticipada ofrecida por la gestión de PT Gudang Garam», dijo Khofifah, en Surabaya, el martes.

Agregó que el programa había estado sucediendo durante bastante tiempo y solo involucraba una pequeña porción. empleado.

El propietario del almacén de sal de este año rebotó en la lista de los 10 más ricos en Indonesia.

Según Khofifah nuevamente, hubo 200 empleados que presentaron jubilación anticipada y este proceso ya fue mucho tiempo.

El problema estaba sobresaliendo desde el fin de semana pasado, después de circular videos virales en plataformas como Instagram y X (anteriormente Twitter), que mostró un momento de trabajadores de despedida en una de las fábricas de Gudang Garam en Tuban, Java Oriental.

El video desencadenó la especulación de que miles de empleados se vieron afectados por los despidos debido a la presión financiera de la compañía, en medio de una disminución en el beneficio neto en el primer semestre de 2025 en un 87.3 por ciento a RP117.16 mil millones.

Jefe de la Oficina Provincial de Manpower y Transmigración de Java Oriental (Disnakertrans) Sigit Priyanto también confirmó los hallazgos.

«Eso está en Instagram, revisé allí, con el Naker, con el gerente, resulta que hay una oferta de programas de pensiones tempranos. 200 han llegado pero todo se ha cumplido», dijo Sigit.

Esto está en línea con la anterior Refutt de Gudang Garam Management, que declaró que la fábrica en Tuban todavía funciona normalmente con 800-850 empleados.

Sin embargo, los datos del informe anual de la compañía muestran una disminución gradual en el número de empleados de 32,491 personas en 2019 a 30,308 en 2024, se sospecha que el impacto de la reestructuración debido al aumento en el impuesto especial de los cigarrillos y el aumento de los cigarrillos ilegales. (Hormiga)