Khofifah firmó el sonido del sonido del sonido de Horeg en Java Oriental, hay consecuencias legales si violan

Surabaya, vivo – Gobernador de Java Oriental Khofifah Indar parawansa ha emitido reglamentos rectores sonido horeg En el este de Java. La regla está contenida en Un círculo de circulación El gobernador junto con el jefe de policía regional de Java Oriental y Pangdam v/Brawijaya con respecto al uso Sistema de sonido Para no violar las normas de religión, decencia y ley.

SE juntos número 300.1/6902/209.5/2025, SE/1/viii/2025 y número SE/10/VIII/2025 el 6 de agosto de 2025 firmado por el gobernador del este de Java Khofifah Indeño parawansa, el Inspector General de la Policía de la Policía de Java Oriental de la policía Nanang Avianta, y el Pangdam V BrawiJay Major.

Khofifah en su declaración en Surabaya el sábado, explicó que SE juntos era una sinergia de tres pilares para realizar el uso del sistema de sonido o el sistema ordenado de dispositivos de sonido en Java Oriental que se había compilado de manera integral.

Gobernador de Java Oriental Khofifah Indeño Parawansa. (Relaciones públicas provinciales de Java Oriental) Foto : Viva.co.id/nur Faishal (Surabaya)

«Obedecamos las reglas conjuntas para mantener el orden y el orden en la comunidad. El uso y las actividades que usan altavoces todavía están permitidos en Java Oriental. Sin embargo, todo se ajusta para las reglas», dijo.

Esta directriz está de acuerdo con las regulaciones legales, incluido el Ministro de Reglamento de Salud, el Ministro de Regulación del Medio Ambiente y el Ministro de Regulación de Manpower.

«Hacemos las reglas en SE juntas para regular el uso de sistemas de sonido para no interferir con el orden, la paz general y no entrar en conflicto con las normas religiosas, las normas morales y las normas legales», agregó.

El SE regula los límites del nivel de ruido, las dimensiones de los vehículos de transporte de vehículos, el tiempo, el tiempo, el lugar, la ruta y el uso de actividades sociales.

El sistema de dispositivos de sonido estático está limitado a 120 dBA, mientras que no estático, como el carnaval o la demostración, se limita a 85 dBA. Además, el sistema de sonido de transporte del vehículo debe pasar la prueba de factibilidad del vehículo (KIR).

El uso de dispositivos de sonido no estáticos debe matar altavoces cuando pase por lugares de culto cuando la adoración, los hospitales, las ambulancias que traen pacientes y actividades de aprendizaje en la escuela.

SE juntos prohíbe el uso de sistemas de sonido para actividades que violan las normas religiosas, decencias y legales, incluida la circulación de licores, narcóticos, pornografía, porno -acción, armas afiladas y bienes prohibidos.

Cada actividad está obligada a tener un permiso de multitud de la policía y hacer una declaración responsable si hay bajas, pérdidas materiales o daños a las instalaciones públicas. Las violaciones pueden conducir a la terminación de actividades y acciones legales.

«En estas reglas de SE, todas son muy detalladas y rígidas. Esperamos que esta referencia sea una preocupación común. La actividad del uso de altavoces permanece permitido al hacer cumplir los límites y reglas que se han formulado juntos», dijo Khofifah.