Khatib Al Aqsa Mezquea Sheikh Sarandah fue arrestado por la policía israelí después de las oraciones del viernes

JerusalénVIVA – Policía Israel Atrapa al sacerdote y khatib Masjid al-Aqsa, Jeque Mohammad Sarandah poco después del Servicio de Oración del Viernes, 19 de septiembre de 2025.

Varias fuentes locales informaron que la policía israelí arrestó a Sheikh Sarandah en el complejo de la mezquita Al-Aqsa y lo llevó al centro de interrogatorio de la ciudad.

La detención del predicador ocurrió en medio de las restricciones de Israel a los fieles en la mezquita Al-Aqsa, especialmente durante las oraciones del viernes, que a menudo estaban acompañadas por fuerzas armadas completas en las puertas y en toda la ciudad antigua de Jerusalén.

Viva militar: Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) en el complejo de la mezquita Al-Aqsa

Sheikh Sarandah fue liberado después de ser interrogado, pero la policía israelí le prohibió que ingresara a la mezquita durante una semana, dijo Jerusalén islámica Waqf,

Anadolú informe.

En su breve declaración, Waqaf al-Aqsa dijo que la prohibición podría extenderse, pero no proporcionó razones para el arresto.

No hay comentarios directos de la autoridad de Israel.

Los observadores señalan que las autoridades israelíes generalmente prohíben a los profesores de la mezquita hablar sobre los ataques militares israelíes en curso en Gaza.

Desde el 7 de octubre de 2023, Israel, como fuerza de ocupación, lanzó el genocidio en la Franja de Gaza, incluido el asesinato deliberado, el hambre, la destrucción y el refugiado forzado, que contradice las llamadas internacionales y la decisión de la Corte Internacional de Justicia para detener la acción.

Más de 65,100 palestinos han sido asesinados, la mayoría de ellos son mujeres y niños, con cientos de miles de personas desplazadas y el hambre ha cobrado al menos 440 vidas, incluidos 147 niños.