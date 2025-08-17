Khamzat Chimeev UFC Campeón del mundo después de Hajar Dricus du Plessis en UFC 319

VIVA – Khamzat Chimaev Oficialmente se convierte en nuevo rey UFC clase media. El luchador con sangre chechena que defendió a los Emiratos Árabes Unidos venció con éxito al Dricus du Plessis en el feroz duelo UFC 319 en el United Center, Chicago, el domingo 17 de agosto de 2025.

Este partido duró cinco rondas completas, pero el dominio absoluto estaba en manos de Chimeev. Cada ronda, solo le toma menos de 20 segundos dejar caer a Dricus a través del derribo.

Desde la primera ronda, Chimeev parecía agresivo. Aprovechó la ventaja de luchar para controlar el curso de la batalla. En las dos primeras rondas, más de cuatro minutos del juego ocurrieron a continuación. Dricus tiene dificultades para levantarse y solo puede durar de la presión.

Chimeeev incluso casi terminó la batalla con el estrangulador trasero desnudo en la segunda ronda, pero Dricus aún pudo escapar. Aun así, los números claramente conducen a Chimeev.

La tercera ronda es el punto más brutal. Chimeev bloqueó con éxito las manos de Dricus y lanzó un aluvión de puñetazo hasta que la cara del campeón defensor comenzó a ser destruido. También trató de hacer presentaciones, pero no se completó.

Al entrar en la cuarta ronda, el dominio de ChimeEev se siente cada vez más. Su codo desde abajo hizo que Dricus fuera más difícil. Mientras Chimeev se mantuvo en forma, Dricus miró fuera de energía.

Dricus había tratado de levantarse en la quinta ronda haciendo ahogado de guillotina y un estrangulador trasero desnudo. Desafortunadamente, ChimeEv logró escapar y rehusiar la situación.

Al final, los jueces acordaron dar una victoria de número absoluto para Chimeev con un puntaje deslizante de 50-44, 50-44, 50-44. Estos resultados aseguran Khamzat Chimaev Oficial So. campeón mundial Clase media UFC 2025.

Desde su debut en UFC en 2020, se ha predicho que ChimeEev es una gran estrella. Ahora, el título mundial demuestra que es realmente uno de los luchadores más peligrosos en UFC hoy.