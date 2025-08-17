Khamzat Chimaev domina du Pleessis en UFC 319

En el evento principal de UFC 319, Khamzat Chimaev tuve un comienzo caliente contra Dricus du shlyingTomando al campeón y avanzando a la posición de crucifijo montada, donde salpicó al campeón con ataques desde la posición superior.

El derribo temprano demostró ser un presagio de cómo se desarrollaría el resto de la pelea, con DDP incapaz de neutralizar el ataque de Chimaev.

Ronda tras ronda, el tres veces campeón de la lucha libre sueca usó su lucha para controlar la pelea, aterrizando un aluvión de tiros de tierra y libra que sofocó cualquier tipo de lucha defensiva del campeón.

https://twitter.com/ufc_ca/status/1956933637217075617





A pesar de un intento enérgico de cambiar las cosas y terminar Chimaev en el último minuto, Du Plessis terminó perdiendo una decisión unánime, poniendo fin a su reinado.

Khamzat Chimaev ahora se espera que se enfrente a IMAVOV vs. Borralho ganador

Con la victoria, ahora se espera que Khamzat Chimaev se enfrente al ganador de la próxima pelea de Nassourdine IMAVOV vs. Caio Borralho que tendrá lugar en la próxima Noche de Fight de UFC: la tarjeta de París el próximo mes.

Borralho, que intervino como el luchador de respaldo para el evento de esta noche como seguro en caso de que Du Plessis o Chimaev se retiraran, se dirige a la pelea en medio de una carrera impresionante que lo ha visto ir invicto durante todo su mandato con el UFC. Más recientemente, el contendiente de rayas obtuvo una victoria por decisión unánime sobre Jared Cannonier en agosto de 2024, lo que lo llevó al número 6 en el ranking de peso mediano de la UFC.

Por otro lado, IMAVOV se dirige a la pelea ansioso por ganarse un crack en el título después de terminar el ex campeón de peso mediano Israel Adesanya en febrero.

Resumen de UFC 319

La tarjeta UFC 319 de esta noche ciertamente produjo fuegos artificiales de arriba a abajo. Temprano en la noche, Alexander Hernández obtuvo una victoria de Knockout-Reel de destacada contra Chase Hooper, preparando el escenario para lo que resultó ser una noche entretenida de peleas.

En el combate de tarjetas preliminar de la noche, Baysangur Susurkaev extendió su récord profesional invicto con una gran victoria de sumisión sobre Eric Nolan después de una gran victoria en la tarjeta Contender de Dana White de Dana White del martes. El combate demostró preparar el escenario para lo que sería una tarjeta principal increíble, que presentaba nocauts de codo consecutivos en la pelea de Prates vs. Neal, así como la pelea de Murphy vs. Pico.

En el caso de Lerone Murphy, la victoria de Knockout ahora lo pone en la línea siguiente para una grieta en el título de peso pluma de Alexander Volkanovski.

Volkanovski recurrió a las redes sociales después de la pelea, insinuando los dos luchas en la tarjeta de fin de año en diciembre.