Khalid Basalamah devolvió el dinero de la corrupción de la cuota del hajj, dijo el KPK

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Justifique la declaración de los predicadores, así como el propietario de la agencia o la agencia de viajes de peregrinación de Pt Zahra Oto Mandiri o Uhud Tour Khalid Zeed Abdullah Basalamah con respecto al regreso del dinero relacionado con el caso Haji soñando.

«Correcto», dijo el presidente de KPK, Setyo Budiyanto, cuando se confirmó en Yakarta el lunes.

Sin embargo, Setyo explicó la cantidad de dinero que se había devuelto Khalid Basalamah no ha sido verificado por el KPK.

Ilustración de la corrupción Foto : pexels.com/tima miroshniche

Previously, Khalid Basalamah who was also the Chairperson of the Hajj Travel Bureau Association named the Main Assembly of Indonesian Travel Hajj and Umrah (Hajj) when appearing on the Kasisolusi Youtube channel uploaded on September 13, 2025, told his experience as a witness to the alleged corruption case in determining the quota and the implementation of the pilgrimage at the Ministry of Religion in 2023-2024.

Khalid explicó que él y 122 peregrinos de la gira Uhud habían pagado una visa de peregrinación, que incluye alojamiento y transporte en Arabia Saudita.

Sin embargo, el comisionado del honorable PT de las virtudes de Ibn Mas’ud contactó al Secretario de la Perla de Hajj Luthfi Abdul Jabbar. Luego hubo una reunión entre la oficina de Pearl de Hajj e Ibn Mas’ud.

Durante la reunión, Ibnu Mas’ud ofreció una visa especial Hajj que era parte de 20,000 cuotas adicionales del gobierno de Arabia Saudita que se llamaba oficial e inmediatamente se fue. Aun así, afirmó que no estaba interesado en la oferta de Ibn Mas’ud.

Cuando se le ofrece al elegir una visa especial de Hajj, obtienes un Maktab VIP cerca de Jamarat, Khalid dijo que la oferta era interesante.

«Esto finalmente es interesante. Oh, podemos entrar aquí. Además de la visa oficial, también podemos hacer vip de maktab», dijo Khalid.

Khalid luego explicó que PER peregrinos tenía que pagar 4.500 dólares estadounidenses para obtener una visa con estos beneficios.

Sin embargo, hasta 37 de los 122 peregrinos no han sido atendidos por la visa por Ibn Mas’ud, y se les pidió que pagaran 1,000 dólares estadounidenses adicionales por congregación. Después de eso, afirmó haberse dado cuenta de que el dinero se consideraba una tarifa de servicio para Ibn Mas’ud.

«Entonces dije, ¿por qué de repente Antum (Ibnu Mas’ud) pidió servicios? Dijo, Antum (Khalid Basalamah) es como la gente no entiende», dijo.

«Te han ayudado así, el idioma, mientras estás enojado. Antum, Ustaz, ¿cómo es que no entiendes?» Khalid dijo imitando la declaración de Ibn Mas’ud.

Khalid afirmó preguntar así porque era un clérigo, por lo que tenía que entender a Halal y Haram. Sin embargo, Ibn Mas’ud amenazó para no continuar el proceso de sus peregrinos para ir a la peregrinación.

Presidente de KPK, Setyo Budiyanto

«De todos modos, la congregación de Uhud no debe ser atendida, excepto tal vez si lo pagamos. Sí, lo hemos pagado porque no somos posibles renunciar», explicó.

Después de que se completó el tiempo de peregrinación, Khalid afirmó que Ibn Mas’ud devolvió 4.500 dólares estadounidenses que se mostró su congregación.

Luego dijo que el KPK pidió el dinero, y afirmó haberlo devuelto.

«Cuando el KPK nos invitó, llegamos. El KPK también pidió que el dinero se devolviera, regresamos. Hemos seguido todos los procedimientos», dijo Khalid.

El KPK anunció que comenzó a investigar el supuesto caso de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero. Uno de ellos es un ex ministro de religión Yaqut Cholil Qouumas.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la distribución de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)