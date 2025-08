Khabib Nurmagimediv fugas Fecha para el Islam Makhachev vs. JDM

Desde entonces Jack della MaddalenA la victoria de A Belal Muhammad En mayo, el campeón recién acuñado ha estado en un curso de colisión con el antiguo kingpin libra por libra Islam Makhachev.

De acuerdo a Khabib NurmagomedovLa pelea entre los dos tendrá lugar en el Madison Square Garden en noviembre, como predijeron muchos fanáticos de la pelea.

Mientras habla en el escenario en un video compartido por The Cornell Combat Sports ShowNurmagomedov reveló, aparentemente en contra de los deseos del Islam Makhachev, que estaba sentado en la multitud, que el antiguo capo de libra por libra chocará con JDM por el título de peso welter en la ciudad de Nueva York.

«Creo que aquí en Nueva York. Nos prometieron. Ahora está molesto porque doy información, pero este es su trato con UFC. No trato con UFC. Este es su problema.

«Pero hemos tratado con ellos, él luchará en Madison Square Garden».

Islam Makhachev dijo que la pelea de Jack Della Maddalena estaba «90% hecha» hace una semana

Aunque ha seguido pareciendo que es solo cuestión de tiempo antes de que el UFC anuncie una pelea entre el Islam Makhachev y Jack Della Maddalena, el ex campeón ligero de peso ligero con una entrevista con UFC Eurasia Hace solo una semana que la pelea estaba casi finalizada.

A pesar del hecho de que no mencionó el Madison Square Garden, hizo referencia a una posible fecha de noviembre.

«Casi hemos acordado todo. Hay un 90 por ciento de posibilidades de que la pelea ocurra en noviembre».

Teniendo en cuenta los comentarios anteriores de ambos luchadores, así como la CEO de UFC, Dana White, parece que un anuncio oficial puede estar llegando a la cartera más temprano que tarde.

Dana White sugirió anteriormente Makhachev vs. JDM podría encabezar la tarjeta MSG

Antes de Khabib Nurmagomedov filtrando una pelea entre el Islam Makhachev y Jack della Maddalena para la tarjeta MSG de UFC en noviembre, Dana White indicó en una entrevista con Helen Yee Que una pelea de Makhachev-JDM fue el tipo exacto de titular que la promoción esperaba traer a Nueva York.

En la entrevista, que cayó el 28 de junio, Helen Yee le preguntó a White si la pelea fue lo suficientemente grande como para encabezar MSG.

En respuesta, el jefe de UFC dijo:

«100 por ciento. Siempre es especial cuando vas a Nueva York y vas al jardín. Creo que una pelea como esa funcionaría muy bien allí».

Antes de eso, tanto el Islam Makhachev como Jack Della Maddalena habían retirado su apoyo detrás de un posible enfrentamiento en el Madison Square Garden.

A raíz de la gran victoria de JDM sobre Belal Muhammad, el campeón de peso welter expulsó la posibilidad de luchar contra Makhachev en MSG durante una entrevista con ESPN.

Por otro lado, durante una entrevista con Incorrecto A fines de junio, Makhachev sugirió octubre o noviembre, mencionando MSG como un posible lugar.

«Madison Square Garden o Las Vegas o Abu Dhabi, porque aún no tenemos el día. Si no es Madison Square Garden, quiero pelear en Abu Dhabi. No quiero esperar».

Teniendo en cuenta que el UFC ya anunció una pelea entre Tom Aspinall y Ciryl Gane como el evento principal de UFC 321 en Abu Dhabi, Makhachev y JDM podría dirigirse a Nueva York.