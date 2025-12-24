KGMU suspende al médico acusado, FIR presentó una supuesta conversión religiosa forzada







El portavoz de la Universidad Médica King George (KGMU), KK Singh, dijo que se han tomado medidas estrictas contra el médico acusado en un caso que implica graves acusacionesincluyendo mala conducta y una supuesta conversión religiosa forzada, y las autoridades iniciaron acciones tanto administrativas como policiales.

El incidente tuvo lugar el 17 de diciembre, cuando una médica residente de primer año de la Universidad Médica King George fue acosada por un compañero médico, lo que luego la llevó a intentar suicidarse. En el portal del primer ministro, un estudiante de patología acusó a un compañero médico residente de supuestamente insistir en la conversión religiosa como condición para el matrimonio.

En declaraciones a ANI, el portavoz de KGMU, KK Singh, dijo que el rector de la universidad había constituido un Comité Vishakha para examinar el asunto. Dijo que el comité presentó su informe, tras lo cual el médico acusado fue suspendido y se le prohibió ingresar a las instalaciones de la universidad.

«El Vicecanciller había constituido un Comité Vishakha, que presentó su informe. Sobre la base del informe de ese comité, el acusado doctor ha sido suspendido y se le ha prohibido el acceso al recinto. Sólo se le permitirá venir cuando sea citado para la investigación», dijo Singh.

Además, afirmó que la policía ha registrado un Primer Informe de Información (FIR) en el caso y que la universidad ha buscado seguridad para la víctima, subrayando la gravedad de las acusaciones. «La policía también ha registrado un FIR. Solicitamos que se proporcione seguridad a la víctima», añadió.

Destacando otra dimensión grave del caso, Singh dijo que hay acusaciones de que el médico acusado había convertido anteriormente a una mujer a su religión y se había casado con ella, y supuestamente estaba intentando influir y convertir a otra mujer.

«Otro aspecto que hace que este caso sea serio es que el acusado previamente había convertido a alguien a su religión y se había casado con ella. Ahora vivía con esta mujer y trataba de lavarle el cerebro y convertirla también», dijo el portavoz de KGMU. Singh enfatizó que todos los aspectos del caso serán investigados a fondo, incluido el papel de otras personas que pudieron haber estado al tanto de los presuntos actos o ayudar a ocultarlos.

«Primero se investigará si esto es cierto o no, luego quiénes están involucrados, quiénes fueron sus cómplices y quiénes sabían de esto pero lo ocultaron a la administración. Se investigará a todos y se tomarán medidas», dijo.

Más temprano, Uttar Pradesh El viceministro principal, Brajesh Pathak, dijo que el gobierno se ha enterado del incidente de la Universidad Médica King George (KGMU) tras las acusaciones de conversión religiosa por parte de una doctora residente en el portal del primer ministro. «Se ha ordenado una investigación de alto nivel. Se tomarán medidas estrictas contra el acusado», dijo el diputado CM a la ANI.

