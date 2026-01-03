Kevin Stefanski recibe una actualización sobre seguridad laboral antes de la final de los Browns

El marrones de cleveland Parece que hay una tendencia hacia una decisión sobre el futuro del entrenador en jefe Kevin Stefanski a medida que el equipo se acerca al último partido de la temporada.

El estatus de Stefanski se ha convertido en un signo de interrogación significativo después de que los Browns lograran solo siete victorias en sus últimos 33 juegos. el dos veces NFL El Entrenador del Año ha atravesado una racha turbulenta en Cleveland, marcada sobre todo por la continua inestabilidad como mariscal de campo.

Según Dianna Russini de The Athletic, la organización ha comenzado a sentar las bases para un posible cambio de entrenador y se está inclinando por dejar a Stefanski.

«Los Cleveland Browns han realizado un trabajo de antecedentes para recopilar información sobre posibles opciones de entrenador en jefe y se están inclinando por dejar atrás al dos veces Entrenador del Año Kevin Stefanski». ruso dijo. “Con el éxito del draft más reciente del vicepresidente ejecutivo y gerente general Andrew Berry, es probable que se quede, pero esas discusiones continúan de cara al último partido de Cleveland en el Bengals de Cincinnati el domingo. Los Browns tienen marca de 4-12 después de terminar 3-14 en 2024”.

Es poco probable que los Browns cambien a Kevin Stefanski

Desde su contratación en 2020, Stefanski ha tenido marca de 44-56 como entrenador en jefe de los Browns. Ha atravesado algunas situaciones difíciles en Cleveland y todavía es muy respetado en la liga a pesar de los problemas recientes. Si lo dejaran ir, Stefanski sería un Mejor candidato para conseguir un trabajo en otro lugar.. Ha generado rumores de que los Browns podrían buscar canjear a Stefanski. Sin embargo, Conor Orr de Sports Illustrated dijo que este raro movimiento parece poco probable.

«Hablando de los Browns, hubo algunas conversaciones en toda la liga sobre el potencial de un intercambio de Kevin Stefanski (‘humo’, como lo expresó una fuente de la industria) aunque la mecánica de un intercambio de entrenador es extremadamente difícil de lograr y, al menos hasta el viernes, no parecía inminente ni siquiera esperado». orr dijo. «Dicho esto, al menos muestra cuán alto podría estar Stefanski en este ciclo de entrenador si fuera un coordinador en ascenso. La pelota estará en la cancha de Cleveland para manejar una situación en la que tienen un activo codiciado por otros equipos».

Mientras tanto, Stefanski se negó a hablar sobre su seguridad laboral o sus sentimientos sobre el futuro.

«Como saben y ustedes saben, este juego nunca se tratará de una sola persona, y eso me incluye a mí». Stefanski dijo.

La estrella de los Browns, Myles Garrett, no respalda a Kevin Stefanski

Otro hecho preocupante para Stefanski fue la ausencia de apoyo público por parte del jugador más influyente de los Browns, Myles Garrett, quien no llegó a ofrecer un voto de confianza en su entrenador en jefe.

«Quiero decir, como todo, hemos tenido altibajos. Desafortunadamente, más bajas que altas». garrett dijo. «Me hubiera encantado hacer un poco más de ruido en algunos años diferentes, especialmente este año por lo bien que hemos estado jugando en defensa, pero tenemos que seguir creciendo y encontrar formas de mejorar. Este equipo tiene demasiados individuos talentosos como para no hacerlo».

Cuando se le preguntó si prefería la continuidad con Stefanski en lugar de un cambio de entrenador, Garrett no llegó a respaldarlo.

«Quiero que las cosas tengan éxito. Sea como sea», dijo.

Los Browns concluyen su temporada el domingo contra los Cincinnati Bengals.