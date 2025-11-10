Kevin Stefanski de los Browns se dirige al despido del entrenador de la NFL el lunes

marrones de cleveland El entrenador en jefe Kevin Stefanski sabe lo implacable que puede ser la NFL. Con La presión aumenta en su propio trabajo.Stefanski se tomó un momento para reflexionar sobre la dura realidad del entrenamiento después de la Gigantes de Nueva York despidió a Brian Daboll el lunes.

Dabol fue despedido después de compilar un récord de 20-40-1 en Nueva York, un movimiento que se produjo un día después de que los Giants desperdiciaran una ventaja de dos dígitos en una derrota por 24-20 ante los Osos de chicago. Los Gigantes cayeron a 2-8, mientras que los Browns de Stefanski tienen marca de 2-7, una marca que ha provocado un escrutinio similar en Cleveland.

«No te gusta ver eso» Stefanski dijo. «Siempre sientes compasión por cualquiera que esté pasando por ese tipo de cosas».

Daboll fue el segundo entrenador despedido esta temporada. Titanes de Tennessee El capitán Brian Callahan fue despedido después de que el equipo comenzara 1-5. Se especula que Stefanski podría ser el próximo entrenador en ser despedido.

Los Browns no sólo han perdido juegos, sino que también lo han hecho de maneras sorprendentes. La derrota del domingo por 27-20 ante el Jets de Nueva York Fue el último ejemplo. Los Browns permitieron un par de touchdowns en equipos especiales y las sanciones indisciplinadas le costaron la tarde a Cleveland. También se produjo contra los Jets, un equipo que parece estar desplomándose después de canjear a dos jugadores de Pro Bowl en la fecha límite.

«Vamos a ganar como equipo y perderemos como equipo. Pero algunos de los momentos de ese partido son extremadamente decepcionantes en términos de cómo se desarrolló». Stefanski dijo. «Obviamente, no se pueden permitir dos touchdowns de regreso. Eso nos hizo retroceder y no hicimos un trabajo suficientemente bueno en ninguna faceta. Esa es la parte decepcionante para mí y para este equipo de fútbol. Pero vamos a seguir haciendo swing».

Los Browns respaldan a Bubba Ventrone después de la derrota de los Jets

Los dos touchdowns de devolución resultaron ser un dolor de espalda para los Browns en su derrota ante los Jets. Además de las críticas dirigidas a Stefanski, hubo cada vez más pedidos para despedir al coordinador de equipos especiales, Bubba Ventrone, tras la derrota.

«Cuando tienes un touchdown de devolución de despeje y un touchdown de devolución de patada justo después de anotar, ¿qué más necesitamos?» 92.3 Ken Carman del Fan dijo. «Como su nombre es Bubba y jugó para los Browns, estábamos entusiasmados con esto, por favor, que alguien se lleve su espectáculo de payaso».

Sin embargo, Ventrone no parece ir a ninguna parte. Stefanski respaldó a su entrenador de equipos especiales durante su conferencia de prensa el lunes.

“Tengo mucha fe en Bubba y mucha fe en nuestros equipos especiales”. Stefanski dijo. «Tenemos que ser mejores. Hay maneras en que podemos intentar ser mejores. Continuaremos entrenando duro a nuestros muchachos y dándoles las técnicas para usar. Confío en nuestros muchachos y en que volveremos al trabajo».

La estrella de los Browns, Myles Garrett, no se rinde

Los Browns tienen menos del 1% de posibilidades de llegar a la postemporada, por El atlético. Es una realidad decepcionante cuando todavía quedan ocho partidos por jugar, pero el cazamariscales estrella Myles Garrett está decidido a asegurarse de que nadie en el vestuario ceda.

«No me importa cómo te sientas, tienes que ponerte el traje». garrett dijo. «Todavía es una oportunidad y todavía es una oportunidad. Todavía nos quedan ocho juegos más. Nunca se sabe lo que puede pasar. Me aseguraré de que nadie se rinda en este equipo. No lo he visto antes. No va a suceder ahora. Así que me aseguraré de que todos sean valientes y sepan exactamente cuál es la directiva».

Garrett y los Browns tienen la oportunidad de cambiar las cosas el domingo cuando sean anfitriones del Cuervos de Baltimore.