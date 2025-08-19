Kevin SpaceyLa gira del Festival Europeo se mudará a Venecia.

El actor, que hizo una aparición sorpresa en Cannes para promover la película independiente británica «The Awakening», en la que tiene un pequeño papel, ahora se dirige a la Festival de Cine de Venecia Para presentar el avance de una nueva película de ciencia ficción, dirigió.

«Holiguards Saga – The Portal of Force», Primero anunciado por Variedad A principios de este añoes un thriller de acción sobrenatural en el que Spacey también protagoniza Dolph Lundgren («Rocky IV», los Expendables «), Tyrese Gibson (La franquicia «Fest & Furious», «Morbius»), Brina Hildebrand («Deadpool», «Lucifer»), Disha Pata («Kalki 2898 AD,» Bharat «) y Eric Roberts («Train fugitis», «Las piedras preciosas justas»).

Variedad Comprende que el trailer de la película, que se filmó en 2024 y marca la primera característica de Spacey como director en más de 20 años, se mostrará como una presentación especial el 29 de agosto, a la que asistió Spacey.

Según la descripción, «Holiguards Saga-The Portal of Force» se establece en el contexto de un mundo de los futuros cercanos fracturados por las fuerzas sobrenaturales ocultas, donde dos facciones guerreras antiguas, las holiguardias y las estatiguardas, libran una guerra secreta para el control del fate de la humanidad. En medio de este conflicto, una joven descubre que es hija de dos líderes rivales y que podría terminar el conflicto. Mientras tanto, un estratega de Statiguard prepara un ataque catastrófico en París utilizando un dispositivo nuclear y un ejército de civiles controlados por la mente, canalizando la energía de un portal cósmico para despertar a una fuerza antigua conocida como el mejor.

La película está prevista para ser la primera en una franquicia. También marca la primera característica producida por Elledgy Media, propiedad de la empresaria ucraniana con sede en Portugal Elvira Gavrilova Paterson.

Spacey, quien cayó en desgracia en Hollywood después de múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada, fue encontrado no responsable en una demanda civil en Nueva York en 2022 y absuelto en un caso penal en Londres al año siguiente. Desde entonces, ha estado haciendo movimientos en la película independiente de menor presupuesto Waters. Además de «The Awakening» y «Holiguards Saga – The Portal of Force», tenía un papel de voz en el thriller del Reino Unido «Control» y apareció en el thriller «Peter Five Eight».

En Cannes, junto con la promoción de «The Awakening», Spacey también recibió un premio de Better World Fund, y Dio un discurso ardiente en la cena de galaDonde habló llorosos de su expulsión de Hollywood.

«Como mi amigo Elton John dijo una vez, y la razón por la que esto significa tanto para mí, es porque todavía estoy de pie, todavía estoy de pie», dijo después de cerrar el discurso de 10 minutos.