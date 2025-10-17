Kevin O’Connell revela el papel poco ortodoxo de JJ McCarthy en la semana 7

El Vikingos de Minnesota sentarse en 3-2 al llegar a la semana 7, después de su descanso de la semana 6 después de los juegos de Londres, esta vez con un desafío difícil en el Águilas de Filadelfiaque vienen de una racha de dos derrotas consecutivas ante el Broncos de Denver y Gigantes de Nueva York.

Si bien en el papel los Vikings tienen una de las mejores plantillas de la NFC (cuando están sanos), la situación del mariscal de campo ha sido bastante fluida desde la remontada inaugural de la temporada contra los Vikings. Osos de chicago.

Titular de primer año y profesional de segundo año, J.J. McCarthyha estado de baja por lesión desde la semana 3, con Carson Wentz habiendo suplido bien la ausencia del ex Campeón Nacional.

Se pensaba que McCarthy podría regresar después de la semana de descanso, pero según Kevin O’Connell, a través de Adam Schefter, volverá a ser el show de Carson Wentz en Minneapolis este fin de semana.

Con JJ McCarthy aún recuperándose de su esguince de tobillo, los Vikings una vez más tendrán como titular al QB Carson Wentz, quien pasó las primeras cinco temporadas de su carrera en la NFL con Filadelfia. pic.twitter.com/n9sW4mgmOb —Adam Schefter (@AdamSchefter) 17 de octubre de 2025

«Con JJ McCarthy aún recuperándose de su esguince de tobillo», informó Schefter el viernes, «los Vikings una vez más tendrán como titular al QB Carson Wentz, quien pasó las primeras cinco temporadas de su NFL carrera con Filadelfia”.

JJ McCarthy seguirá teniendo un papel activo a pesar de la lesión persistente

Esto asumiría que McCarthy permanecería inactivo durante la salida de la semana 7. Sin embargo, se le ha asignado un papel inusual para un jugador que aún no se ha recuperado completamente de una lesión, como explica Schefter.

El mariscal de campo de los Vikings, Max Brosmer, servirá como respaldo de Carson Wentz contra los Eagles y JJ McCarthy será el tercer mariscal de campo de emergencia. https://t.co/c7f1L7Dzfz —Adam Schefter (@AdamSchefter) 17 de octubre de 2025

Schefter escribe que McCarthy servirá como el brebaje bastante reciente del “tercer mariscal de campo de emergencia”, creado después de la 49ers de San Francisco‘ Calamidad en los playoffs contra los Eagles en el juego del Campeonato de la NFC de 2022.

Agente libre no reclutado y prospecto muy respetado, Max BrosmerSerá el respaldo el domingo.

Más a seguir…