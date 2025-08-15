Kevin O’Connell de Vikings tiene una reacción incómoda al crítico de JJ McCarthy

Diana Russini de la atlética se ha convertido en una de las mayores antagonistas de Vikingos de Minnesota fanáticos este año.

Su Intel en el Aaron Rodgers Flirtation Antes de que el draft de la NFL fuera girado como dudas de JJ McCarthy Como titular del equipo, y desde entonces, ha permitido críticas equivocadas del mariscal de campo de 22 años de Colin Cowherd.

En «The Herd», Russini respondió a las críticas de Cowherd de que McCarthy es apoyado por sus equipos, señalando la falta de fanfarria que sale del campo de entrenamiento de Vikings.

«¿Creo que JJ McCarthy está sorprendiendo a todos en el campamento de entrenamiento? No, no … [Vikings fans] van a estar decepcionados » ella dijo.

Wow, una bomba de ida y vuelta entre @colincowherd y @Dmrussini Sobre los vikingos QB JJ McCarthy y cómo la organización lo está apoyando cuando no es la realidad 🤯 «¿Creo que JJ McCarthy está sorprendiendo a todos en el campamento de entrenamiento? No, no … [Vikings fans] van a ser … pic.twitter.com/xrqipnxicy – La persuasión púrpura (@tppskol) 5 de agosto de 2025

Russini eligió un buen día para asistir al campamento de entrenamiento de Vikings. Russini visitó el segundo día de prácticas conjuntas con el Patriotas de Nueva Inglaterraque se consideró McCarthy’s La mejor práctica como vikingo todavía.

Sentada con Kevin O’Connell después de la práctica, Russini reconoció la reacción violenta que enfrentó el año pasado, lo que llevó a un momento incómodo con el entrenador en jefe de los Vikings, que no vino a defender.

«Apreciamos que hayas venido, en la temporada 1, cuando éramos solo este pequeño bebé que nadie estaba escuchando o mirando», le dijo a O’Connell. «Ahora, cada blog de Vikings escucha cada episodio … y me aman».

Grillos …

«Gracias por salir y pasar algo de tiempo con nosotros», O’Connell se desvaneció mientras miraba fuera de la cámara lejos de Russini.

Los vikingos siguen siendo equilibrados con JJ McCarthy

Si conoce a O’Connell, el entrenador en jefe de los Vikings no se ocupa de la hipérbole.

Su organización tiene expectativas templadas de quien sea su mariscal de campo y promocionó con respecto al proceso y el desarrollo.

Al ingresar a agosto la última temporada baja, los informes fuera del campo de entrenamiento no eran esterlinas de Sam Darnoldquien tuvo sus dolores de crecimiento con la instalación de la ofensiva de O’Connell y enfrentando la defensa de Brian Flores todos los días.

Darnold dobló una esquina el segundo día de prácticas conjuntas contra el Cleveland BrownsAl igual que McCarthy lo hizo el jueves contra los Patriots.

Según Boston Herald, los Patriots vencieron al periodista Andrew Callahan, McCarthy se fue 14 de 16 con cinco touchdowns Durante los ejercicios de la zona roja y de dos minutos, que incluyeron 13 terminaciones consecutivas. El rendimiento de McCarthy fue evidencia de que él puede ser el impulsor de un delito que se anticipa que se encuentra entre los más productivos de la NFL.

Sin embargo, O’Connell rara vez le permite a él o sus jugadores adelantarse demasiado a sí mismos.

«La base del desarrollo de mariscales de campo no es una cosa de la noche a la mañana, no es una reacción flash», dijo O’Connell a Russini. «Eso es lo que hace que las organizaciones se encuentren en problemas a veces, cuando quieres que se vea tan mal y seas de cierta manera desde el principio, pero ¿qué estás haciendo como entrenador como organización, como compañero de equipo, como uno de los 11 en el grupo con dicho jugador para asegurarnos de hacer todo lo que está en nuestro poder para dar la mejor oportunidad de tener éxito».

JJ McCarthy marcó la casilla final para los Vikings

Cuando los Vikings seleccionaron a McCarthy 10 en general en el draft de 2024, el equipo no tenía prisa por empujarlo al papel inicial firmando a Darnold como un veterano salvaguardia.

McCarthy tenía puntos de referencia para que él mismo llegara, y estaba en la tendencia de estar verde antes de su lesión en el primer partido de pretemporada de 2024.

Ha sido una larga recuperación para el joven mariscal de campo, que regresó a jugar en un juego en el estadio US Bank la semana pasada.

Sin embargo, después de las prácticas conjuntas, O’Connell había visto lo suficiente, diciendo que McCarthy no jugará a los Patriots en el enfrentamiento de pretemporada esta semana.