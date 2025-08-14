Kevin O’Connell de Vikings hace el anuncio de JJ McCarthy

El Vikingos de Minnesota‘El cuerpo técnico ha tomado una decisión crucial en la segunda semana de pretemporada.

Hablando hoy, Kevin O’Connell anunció que el nuevo mariscal de campo de la franquicia, JJ McCarthyNo jugará en este próximo juego de pretemporada contra los New England Patriots el sábado, con Backup QB, Sam Howelllisto para comenzar en su lugar.

Los vikingos HC Kevin O’Connell anunciaron que JJ McCarthy no jugará el sábado y el QB Sam Howell comenzará. – Adam Scha después (@adamscha después) 14 de agosto de 2025

McCarthy jugó en el primer trimestre del juego de la semana pasada contra los Texans, antes de ser sacado de Howell, quien él mismo fue sustituido por Brett Rypien y posteriormente impresionante agente libre no reclutado, Max Brosmer.

El campeón nacional de FBS 2023 se desempeñó de manera competente en su única serie en ofensiva, yendo 4/7 para 30 yardas en lo que finalmente se convirtió en una campaña de anotación que culminó en un gol de campo de 48 yardas de Kicker, Will Reichard.

¿Por qué JJ McCarthy no está jugando el sábado contra los Patriots?

O’Connell no ha explicado completamente el razonamiento exacto detrás de la ausencia de McCarthy, aunque gran parte de eso podría llegar a la mitigación del riesgo de lesiones, la razón central de que cada vez más entrenadores en jefe deciden jugar a veteranos y titulares clave cada vez menos durante la pretemporada.

El ex hombre de Michigan también viene de una lágrima de menisco que terminó la temporada, una que sucedió durante la pretemporada, por lo que Koc y el resto del personal sin duda tendrán ese juego como un factor en el fondo de sus mentes al tomar una decisión sobre si comenzar el segundo año QB.

Otro factor podría llegar al rendimiento. Según la información privilegiada de Vikings de ESPN, Kevin Seifert, McCarthy estaba «apagado» el jueves durante la práctica, en lo que podría decirse que su mejor día de campamento de entrenamiento hasta la fecha.

Ayer, JJ McCarthy perdió su parte de pases. Hoy, estaba bastante luciendo. Cuando se le preguntó cómo piensa en su precisión y a sí mismo como un lanzador en general, dijo en parte: «Creo que soy uno de los tipos más precisos». – Kevin Seifert (@SeiFertespn) 14 de agosto de 2025

¿Qué será la situación de mariscal de campo de los Vikings el sábado?

La semana pasada, Sam Howell se hizo cargo al final del primer trimestre, antes de renunciar a sus deberes a Third Stringer, Brett Rypien, para la segunda mitad del juego.

Rypien no se mostró bien el sábado, yendo 1/4 para solo seis yardas y sin touchdowns en tres unidades ofensivas.

Brosmer fue en realidad el más revelador de todos los mariscales de campo de alguna manera, especialmente en relación con sus expectativas, yendo 5/8 para 47 yardas y un touchdown, ayudándoles a romper una racha de tres unidades sucesivas que terminan en despejes.

Esta semana, espere que Brosmer obtenga al menos un cuarto completo de fútbol, ya que intenta demostrar a la organización que merece un lugar en la lista de 53 hombres antes de los recortes finales. Si Howell le va bien en el primer cuarto, espere que sea sacado poco después, y para Brosmer y Rypien a representantes por el resto del juego.