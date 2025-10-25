Kevin O’Connell de los Vikings produce una actualización sobre la lesión de Tackle

El Vikingos de Minnesota‘ noche difícil del jueves, durante la cual cayeron al Cargadores de Los Ángeles 37-10, sufrió otra derrota agravada cuando fue tackle izquierdo, Christian Darrisaw Tuvo que abandonar el partido en la primera parte por una lesión en la rodilla y permaneció de baja el resto del partido.

Parecería que la lesión es aparentemente un agravamiento del desgarro del ligamento anterior cruzado que Darrisaw sufrió esta vez el año pasado – con el ex seleccionado de primera ronda ya teniendo que trabajar con los restos del desgarro la semana pasada antes de ser autorizado a irse como una decisión en el momento del juego.

Hablando con los medios El viernes, el entrenador en jefe Kevin O’Connell dio una actualización sobre el plan para que Darrisaw avance en las próximas semanas, según Alec Lewis.

Vikings HC Kevin O'Connell dijo que la esperanza con LT Christian Darrisaw es que un horario consistente de domingo a domingo conducirá a una carga de trabajo más completa. Darrisaw jugó 41 jugadas contra CLE y 9 jugadas contra LAC. KOC dijo que «no hay un número preestablecido ni un plan de gestión», sino más determinación de la CD. – Alec Lewis (@alec_lewis) 24 de octubre de 2025

«El HC de los Vikings, Kevin O’Connell, dijo que la esperanza con el LT Christian Darrisaw es que un horario consistente de domingo a domingo conducirá a una carga de trabajo más completa». Lewis informó el viernes, después del partido. «Darrisaw jugó 41 jugadas contra CLE y 9 jugadas contra LAC. KOC dijo que «no hay un número preestablecido ni un plan de gestión», pero sí más determinación de CD».

No está claro en este momento si esto implica que el antiguo producto de Virginia Tech jugará o no en contra del Leones de Detroit dentro de 10 días, el 2 de noviembre. Sin embargo, parece que, independientemente del cronograma exacto en el que regresará, los Vikings buscarán facilitarlo, en lugar de que se enfrente a un juego completo de inmediato.

