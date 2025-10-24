Kevin O’Connell de los Vikings no se detiene después de la derrota ante los Chargers

Fue una fea noche del 23 de octubre para el Vikingos de Minnesota ya que cayeron 37-10 ante el Cargadores de Los Ángeles en “Thursday Night Football” en el SoFi Stadium.

Este juego no tiene nada positivo para Minnesota, ya que necesitarán aprender qué salió mal y luego dejar atrás la derrota desigual. Después de estar 3-2 en un momento del 2025 NFL temporada, los Vikings han perdido dos juegos consecutivos para caer a 3-4.

Luego de la derrota ante Los Ángeles, el entrenador en jefe de los Vikings, Kevin O’Connell, fue directo sobre el resultado y admitió que los Chargers superaron a su equipo en todas las áreas.

«Nos superaron», dijo O’Connell (h/t Charla de fútbol profesional). «Nos superaron en entrenamiento; no lo hicimos, no hay excusas. Las lesiones, la semana corta, lo que sea, eso no es de ninguna manera, forma o forma nuestro estándar de lo que queremos poner en el campo, y tenemos, como le dije a nuestro equipo, tenemos una oportunidad frente a nosotros en la que debemos ser dueños de esto.

«Este no es un momento para enterrar la cinta para nuestra organización. Este es un momento de ‘verlo, verlo, asumirlo’. Cada entrenador, cada jugador. Y comienza conmigo. No tenía a nuestro equipo preparado para jugar».

Los vikingos buscarán recuperarse

Minnesota tiene unos días extra para prepararse para la Semana 9 contra el Leones de Detroit. Si bien será una tarea desafiante contra el rival de la NFC Norte, O’Connell tiene fe en que su equipo se recuperará mientras buscan volver a .500 y mantenerse en el panorama de los playoffs de la NFC.

“Creo en nuestros jugadores, de todo corazón,» dijo O’Connell. «Creo que en cada oportunidad que tengamos, saldremos y daremos lo mejor de nosotros, tanto en el campo de práctica como en cada oportunidad que tengamos como equipo; creo que podremos estar saludables en algunos puntos aquí que, ya sabes, son críticos para nuestra capacidad de tener éxito.

«Pero una vez más, las lesiones y cualquier otra excusa, si vas a buscarlas, las encontrarás. No haremos eso. Vamos a afrontar esto de frente como organización. Y eso es lo que vamos a hacer».

¿Quién será el mariscal de campo titular de los Vikings?

JJ McCarthy ya está practicando después de sufrir una lesión en el tobillo a principios de temporada. Con Carson Wentz también sufriendo una lesión en la derrota ante los Chargers, la pregunta será si los Vikings finalmente tienen a McCarthy nuevamente bajo el centro.

El producto de Michigan ha aparecido en sólo un puñado de juegos para los Vikings, luchando por mantenerse saludable. Después de dos temporadas, Minnesota todavía no está seguro de qué tiene en McCarthy. Una vez que regrese de su lesión, el equipo Esperará poder finalmente permanecer en el campo. Recientemente, la analista de ESPN NFL, Mina Kimes, declaró que no está lista para criticar la decisión de los Vikings de entregarle a McCarthy las llaves de la franquicia.

«Es demasiado pronto para decirlo,“ dijo Kimes en la edición del 23 de octubre de “First Take.“ “Como en este momento, sí, lo parece, ¿no? Pero JJ McCarthy ha intentado 41 pases en la NFL. Soy no voy a Descarte al niño ahora mismo basándose en un tamaño de muestra tan pequeño. Cuando jugaba, la línea ofensiva resultó lesionada. Gran parte de su juego se predica sobre el atletismo. Creo que eso podría estar influyendo en el aspecto del tobillo.

«Y quiero ser claro, entiendo que los fanáticos de los Vikings estén mirando a Sam Darnold, quien está prosperando en Seattle y sintiéndose de alguna manera, pero esta directiva tomó la decisión de ir con la juventud y apostar por ello. Y no creo que podamos juzgarlos por eso cuando el niño apenas ha jugado fútbol americano».