Kevin O’Connell de los Vikings llama la atención con la actualización de JJ McCarthy

Han pasado cuatro semanas desde J.J. McCarthy estuvo en el campo durante el Vikingos de Minnesotapero cada vez está más cerca de recuperar su plena salud tras la lesión de tobillo que le dejó fuera. vikingos El entrenador en jefe Kevin O’Connell confirmó el lunes que McCarthy efectivamente practicaría esta semana.

Eso obtuvo mucho de atención. Sin embargo, también era hasta donde O’Connell estaba dispuesto a llegar con respecto a McCarthy, lo que O’Connell estaba revelando de manera similar sobre Carson Wentz.

El vikingos asumir el Águilas de Filadelfia en la semana 7.

JJ McCarthy regresa a la práctica para los Vikings, estado de la semana 7 incierto

O’Connell abrió su disponibilidad con los medios el lunes por la tarde anunciando que una gran cantidad de jugadores regresarían o podrían regresar pronto a practicar para el vikingosincluido McCarthy.

El QB sufrió una lesión en el tobillo en la Semana 2 contra los Halcones de Atlantauna derrota de los vikingos.

O’Connell expresó entusiasmo por el regreso de McCarthy al campo de práctica. Pero el entrenador en jefe se mantuvo reacio a poner un cronograma para que la selección general número 10 del draft de 2024 volviera al centro como titular del equipo.

«No necesariamente quiero poner un porcentaje sobre dónde creo que se encuentra en términos de salud. Y creo que esta semana será enorme para todo nuestro equipo. Pero solo ver a JJ de regreso obteniendo repeticiones y trabajando en el proceso de construir esa base nuevamente, y tuvimos un muy buen comienzo la semana pasada. Fui muy afortunado de pasar ese tiempo con él». O’Connell dijo a los periodistas el 13 de octubre.

«Tenemos que prepararnos para tratar de ganar un juego el domingo, y Carson también, trabajando con su hombro izquierdo. Él también practicará. Pero realmente queremos tener a nuestro equipo listo para comenzar. Y en el proceso de hacerlo, JJ tiene su plan de ataque que queremos intentar para asegurarnos de maximizar cada día y preparar a todos nuestros muchachos para que estén listos para tomar la mejor decisión para nuestro equipo, y luego también, individualmente para cada uno de esos muchachos a medida que nos acercamos a eso. Pero no estamos listos decir todavía exactamente dónde estará hacia el final de la semana. Primero quiero ver cómo se desarrolla esta semana”.

Los chicos han vuelto de la semana de descanso 👀 JJ McCarthy practicó por primera vez frente a las cámaras desde su lesión de tobillo contra los Falcons. Kevin O’Connell dice que planean acelerar las cosas… veremos el domingo si JJ está listo para comenzar. #Escuela @Fox9Deportes @FOX9 pic.twitter.com/MmCQvOnhPE – Ahmad Hicks (@AhmadHicksTV) 13 de octubre de 2025

McCarthy ha completado el 58,5% de sus pases para 305 yardas, 2 touchdowns y 3 intercepciones. esta temporadamientras que el vikingos tienen marca de 3-2 y han conseguido marca de 2-1 en ausencia de McCarthy. Su regreso aparentemente depende de una combinación de salud y su capacidad para recuperar la velocidad.

Los Vikings quieren QB y el resto del equipo completamente preparado

Presionado sobre tomar una decisión de QB hasta el final, O’Connell sugirió que no es su plan, y quiere que el titular de los Vikings, quienquiera que sea, tenga el mayor tiempo de preparación posible.

«Está la decisión que es pública, y creo que está la decisión… con lo que vamos a hacer para el juego. Y esas dos cosas pueden estar en tiempos diferentes. Aunque sé que eso no es lo más reconfortante para compartir con ustedes. Pero hay una sensación de estar seguros de que estamos preparando la posición de mariscal de campo para el juego. Saber que hemos ganado juegos con dos muchachos diferentes este año, y hemos encontrado un ritmo en ocasiones en la ofensiva. Eso, tanto como eso El mariscal de campo juega un papel enorme. papel en esto, tenemos que asegurarnos de que nuestra ofensiva esté preparada para jugar con esa verdadera mentalidad de 11».

«Todavía hay muchas cosas que necesitamos mejorar para ser un poco más consistentes como equipo, y la posición de mariscal de campo es obviamente parte de eso… Pero al mismo tiempo, tenemos que preparar esa posición al igual que el resto de nuestro equipo, donde los principios de jugar un buen fútbol americano son los que creo que pueden ser nuestro separador. Y luego, permitimos que la salud y, en cierto modo, el factor de preparación nos ayuden a tomar esa decisión más adelante en la semana».

O’Connell expresó optimismo sobre vikingos apoyador Blake Cashman y linieros ofensivos Brian O’Neill, David Jacksony Michael Jurgens.

McCarthy es la clave para el vikingosaunque.

JJ McCarthy consiguió un ‘buen trabajo la semana pasada’

Jamie Erdahl de Fox Sports informó en la Semana 4 que los Vikings tenían “esperanzas” de que McCarthy pudiera dirigir su equipo de exploración en la Semana 5. vikingos incluyó a McCarthy como no participante en la práctica del miércoles y jueves de la semana pasada. Ellos lo descartó el viernes.

Aun así, O’Connell dijo que el pasador de segundo año hizo «un buen trabajo» lateral. Fue parte de su rehabilitación durante el descanso del equipo. McCarthy no ha practicado “oficialmente” desde la Semana 1.

O’Connell también explicó lo que quiere ver de McCarthy en términos de juego de pies.

«Fue fantástico volver al césped. Y tuve algunas buenas sesiones. Fue como volver a muchos de los principios de la mecánica de la parte inferior del cuerpo y cosas que habían sido partes realmente buenas de su viaje inicial aquí», dijo O’Connell. “Le estás permitiendo recuperar su salud y volver a ponerse de pie, pero luego estás construyendo esa base de fundamentos y técnicas.

«Se puede hablar de rutas y ciertos lanzamientos y ciertas jugadas y cosas así. Pero es la base de la mecánica de lanzamiento desde cero lo que realmente le ha gustado desde que llegó aquí».

El vikingos No tengo muchas razones para darle la espalda a Wentz en este momento. Esto es especialmente cierto si les permite seguir desarrollando a McCarthy.