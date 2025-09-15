Kevin O’Connell comparte una reacción de 4 palabras a la pérdida de Falcons

El Vikingos de Minnesota no pudo seguir un impresionante regreso de la semana uno en el cuarto trimestre contra el Bears de Chicago con una semana dos victoria, cayendo ante el Michael Penix Jr. condujo Atlanta Falcons22-6, en un juego bastante unilateral en Sunday Night Football.

Después de encabezar un excelente trimestre final contra Chicago la semana pasada, muchos esperaban quarterback, JJ McCarthy Para detener su fuerte final en un buen juego contra los Halcones visitantes.

Por desgracia, no fue como McCarthy fue el 11/21 para 158 yardas pasando, junto con dos intercepciones, ya que el equipo no pudo poner dos dígitos en horario estelar.

Y Kevin O’Connell, hablando después del juego, no puso sus palabras, no solo sobre cómo se sintió sobre el resultado final, sino el juego general del equipo.

Kevin O’Connell: «Performance muy decepcionante esta noche». Dice que comienza con él y tienen que volver a trabajar esta semana para mejorar. pic.twitter.com/pptun1bfhn – Will Ragatz (@willragatz) 15 de septiembre de 2025

Vikings HC no está satisfecho con ‘rendimiento muy decepcionante’

«Performance muy decepcionante esta noche» no es lo que cualquier jugador quiere escuchar de su entrenador en jefe después de un juego de horario estelar al principio de la temporada.

Y aunque gran parte de la culpa del público, sin duda, caerá sobre los hombros de McCarthy, hubo momentos en los que brilla el segundo año de QB, incluida una cuerda de 50 yardas a un amplio abierto Justin Jefferson para establecer un gol de campo justo al final de la primera mitad.

De hecho, a pesar de que McCarthy muestra su habilidad atlética, el ex hombre de Michigan fue despedido seis veces, incluso una vez por un balón suelto perdido en la línea de 40 yardas del equipo, y se sintió constantemente bajo coacción de la rineza de pase renovada de los Falcons.

Coacción que no podría ser contenida por la línea ofensiva de los Vikings, a pesar de que Minnesota ha gastado mucho dinero en ambos centros Ryan Kelly y guardia derecha, Papas fritasen agencia libre, y habiendo reclutado compañero de guardia, Donovan Jacksonen la primera ronda del draft de abril.

Entonces, está claro que la ofensiva sin duda tendrá que volver al tablero de dibujo, tanto con respecto al juego aéreo como la ejecución de la protección de pases, que no estaba a la altura del segundo fin de semana de la temporada.

¿A dónde van los vikingos de Minnesota desde aquí?

La tercera semana contra los Cincinnati Bengals será una prueba de fuego interesante para ver dónde se encuentra el equipo después de una montaña rusa de apertura dos semanas.

Joe Burrow Las cifras probablemente se perderán la próxima semana, y Posiblemente mucho más – Al sufrir el dedo del pie de césped contra los Jacksonville Jaguars el domingo, dejando a Jake Browning como el titular, que logró dirigir a los Bengals a la victoria.

En el papel, los Vikings todavía tienen una de las mejores listas en el fútbol, ​​al menos cuando el quarterback se saca de la ecuación. Pero en este momento no parece ofensivamente que las cosas estén marcando tan bien como sin problemas como estaban bajo el tándem de ahora Seahawks QB, Sam Darnold y O’Connell, en 2024.

Quizás la mayor preocupación para O’Connell será la clara falta de fuerza del brazo de McCarthy en ambos combates, con Penix y Caleb Williams Demostrándose claramente como un talento de brazo puro superior, incluso si no tienen el nivel de apoyo a su alrededor que el ex campeón nacional tiene actualmente.

Si O’Connell no puede encontrar una manera de utilizar mejor el conjunto de habilidades de McCarthy antes del final de la temporada regular, esto podría terminar siendo un año muy largo para Minnesota y su base de fanáticos.