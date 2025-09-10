Kevin Harvick desgarra el sábado por la noche en las carreras de NASCAR sobre las bajas clasificaciones de TV

En un episodio reciente de Happy Hour de Kevin Harvickel 2014 Copa NASCAR El campeón de la serie convertido en comentarista reavivó un antiguo debate: ¿debería NASCAR seguir corriendo los sábados por la noche?

«¿Por qué alguna vez corremos un sábado por la noche? No tiene sentido. Cero tiene sentido», Harvick dijo. «Solo mire las clasificaciones de TV cuando termines. Sé que es la temporada de fútbol, ​​pero las clasificaciones de TV son históricamente completamente conocidas por todos en la industria que no anota, nunca, nunca, nunca un sábado por la noche».

«Fuimos de sábado a domingo en Richmond, y los números de televisión aumentan. Vamos de domingo a sábado, y la multitud sube. Estoy más preocupado por las clasificaciones de televisión que cuántas personas están sentadas en las tribunas porque eso es lo que lo hace ir. No me importa lo que nadie quiera, las carreras de domingo mejor que el sábado».

Harvick respaldó su frustración con los números. Richmond Raceway’s La carrera de la Serie de la Copa del Sábado Night Night en 2025 trajo solo 1.39 millones de espectadores, una fuerte caída del 37% del evento dominical del año anterior en la misma pista, que atrajo 2.22 millones. Para Harvick, el patrón es claro: las carreras de los sábados simplemente no se entregan en la televisión.

Clasificaciones de TV vs. Experiencia de los fanáticos

El problema, Kevin Harvick, enfatizó, no se trata solo de una carrera, es histórico. Él cree que NASCAR debería priorizar la maximización de las calificaciones de TV, que alimentan los medios de comunicación y la estabilidad a largo plazo del deporte.

No todos están de acuerdo. El periodista de NASCAR Jeff Gluck destacó el declive de Richmond en las redes sociales, provocando respuestas de fanáticos y conductores. Ryan Blaney Las carreras defendidas del sábado por la noche, diciendo que son importantes para la industria y ayudan a los conductores a mantener el equilibrio en sus vidas personales. Según Rajnish Kumar de esencialmente deportes.

Los fanáticos también retrocedieron, argumentando que la tradición es importante. Eventos icónicos como el Carrera nocturna de Bristol Sigue siendo los favoritos de los fanáticos.

«Creo que parte de la razón por la que las clasificaciones son bajas es que NASCAR no hace un gran trabajo al dejar que la base de fanáticos sepa qué carreras son el sábado. Si estas carreras se promovieron como carreras del sábado por la noche con 3 semanas de tiempo, la calificación mejorará dramáticamente». por twangrila un fanático.

Kyle También tenga esto para decir: «¡Me encanta! Si tengo una carrera para elegir para ver en persona #1 bajo las luces siempre es la mejor. #2 el sábado por la noche porque entonces tienes el domingo para recuperarte antes de volver al trabajo. El problema es que estamos perdiendo fanáticos por muchas razones. Nuestro problema no son carreras de sábado por la noche».

Pensar También agregó que «las carreras de los sábados por la noche no son el problema. El problema es la forma en que NASCAR se dirige a sí misma».

El panorama de los medios cambiantes

Los comentarios de Harvick aterrizan en un momento en que NASCAR está remodelando su estrategia de transmisión. Los recientes $ 7.7 mil millones del deporte Trato televisivoCon nuevos socios de transmisión como Amazon Prime Video y Warner Bros. Discovery, ha cambiado la conversación en torno a las calificaciones.

Mientras que la audiencia general cayó un cinco por ciento en 2023 (con un promedio de 2.86 millones), NASCAR aún obtuvo un aumento del 40% en las tarifas de derechos anuales. Para los ejecutivos, el enfoque ahora está en el alcance en todas las plataformas en lugar de solo los números tradicionales de Nielsen.

Pero Harvick argumenta que no importa cómo evoluciona el panorama de los medios, las carreras dominicales siguen siendo la apuesta más fuerte del deporte para el crecimiento de la audiencia y el atractivo principal.

Equilibrar la tradición y el crecimiento

El corazón del debate es si NASCAR debería apoyarse en la tradición o perseguir nuevas estrategias. Kevin Harvick se ha posicionado firmemente del lado de la protección del dominio de Sunday Racing, incluso si eso significa enfrentarse con los fanáticos que aman los espectáculos del sábado.

El desafío de NASCAR en el futuro será equilibrar las demandas de televisión con la cultura y las tradiciones que hacen que el deporte sea especial. Cortar los sábados por la noche puede ser poco realista, pero la fuerte crítica de Harvick destaca cuán altas son las apuestas cuando los números de televisión y la lealtad de los fanáticos chocan.