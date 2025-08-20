Kevin Harvick critica los neumáticos NASCAR, el debate de próxima generación de chispas

A raíz de una dramática carrera de Richmond, Kevin Harvick criticó NASCAREl manejo de su Coche de próxima generación y paquetes de neumáticos, provocando un nuevo debate en todo el deporte.

El campeón retirado de la Copa de la Copa, ahora un Analista de Fox SportsArgumentó que problemas como el peso, la aerodinámica y la fuerza lateral continúan afectando la competencia, pero dijo que la situación de los neumáticos es la más urgente.

Para Harvick, el rendimiento de los neumáticos en Richmond Probé que son una de las claves más grandes para crear carreras emocionantes. Richard Petty no estuvo de acuerdo, advirtiendo que los cambios excesivos a la estrategia de los neumáticos podrían «matar la raza».

Con dos de las voces más reconocibles de NASCAR que ofrecen opiniones contrastantes, el debate sobre el futuro del automóvil de próxima generación se ha intensificado.

Harvick empuja a NASCAR a repensar la estrategia de los neumáticos después de Richmond

Harvick no se contuvo cuando discutió Los factores que dieron forma al evento de Richmond.

«Creo que es de peso, creo que es aerodinámico, creo que es la fuerza secundaria, creo que es poder, creo que los neumáticos aún pueden ser mejores», agregó: «Espero que no esperemos. Y al estar involucrado en esto, sé cuán duro ha trabajado NASCAR en ello para tratar de mover la aguja, pero tienes que pensar de manera diferente. Porque el neumático movió la aguja este fin de semana».

Harvick dijo que NASCAR debería considerar traer de vuelta múltiples códigos de neumáticos, una práctica utilizada en el pasado, para ayudar a los equipos a ajustar sus configuraciones para pistas específicas. Con más opciones, los equipos podrían igualar mejor los neumáticos para rastrear superficies y condiciones, mejorando potencialmente tanto la estrategia como el valor de entretenimiento.

Señaló a Richmond como prueba de que la construcción de neumáticos correctos influyó directamente en el producto de carreras, diciendo que el evento se volvió más convincente debido a la caída de los neumáticos y la estrategia.

Richard Petty empuja la crítica de NASCAR Tire de Kevin Harvick

Los comentarios de Harvick destacan uno de los debates clave que rodean el automóvil de próxima generación: equilibrar el diseño del automóvil con el rendimiento de los neumáticos. Desde su lanzamiento, el modelo de próxima generación ha sido elogiado por nivelar el campo de juego, pero los equipos continúan enfrentando desafíos con la distribución del peso, la aerodinámica y la durabilidad. La degradación y la caída de los neumáticos siguen siendo centrales mientras los equipos buscan ventajas competitivas.

Leyenda de NASCAR Richard Petty ofreció una perspectiva diferente. Petty advirtió que los compuestos de neumáticos inconsistentes podrían dañar el deporte. Explicó más a fondo, enfatizando que la estrategia de neumáticos no debería eclipsar la competencia en la pista.

«Cuando arrojaron la bandera verde, todos dijeron: ‘OK, ¿qué vamos a hacer en los neumáticos?’ No, ‘¿Qué vamos a hacer las carreras entre nosotros?’ … El gran problema es que cuando corren una carrera, me gusta ver los autos que son los más rápidos, por adelantado, no por la estrategia, sino porque el conductor y el auto pudieron correr entre sí y no esperar cómo se detienen o cuándo todo cae «.

«Desde el punto de vista del espectador, estás sentado en la tribuna y de ninguna manera puedes seguir todas esas cosas», agregó Petty.

Petty argumentó que Goodyear debería priorizar neumáticos consistentes durante toda la temporada en lugar de crear una variación excesiva. También señaló que los conductores y equipos pueden influir en las decisiones de los neumáticos de manera que no siempre mejoran la experiencia de los fanáticos.

Este contraste entre Harvick y Petty subraya el desafío de encontrar el equilibrio correcto. Demasiada caída de los neumáticos puede frustrar a los conductores, mientras que muy poco puede producir carreras menos emocionantes y de una sola archivo, dejando a los fanáticos incapaces de seguir la acción en la pista.

Harvick-Petty debate destaca los desafíos de neumáticos de próxima generación de NASCAR

NASCAR enfrenta opciones críticas sobre cómo refinar la plataforma de próxima generación. Los comentarios de Harvick han impulsado la discusión hacia la reintroducción de múltiples códigos de neumáticos, un movimiento que alteraría las estrategias y potencialmente agregaría más drama a las razas.

Goodyear y NASCAR evaluarán el rendimiento de los neumáticos durante las pruebas y en eventos futuros. Incluso pequeños ajustes en aerodinámica o composición de neumáticos podrían tener un impacto significativo en cómo funciona el automóvil de próxima generación en 2026 y más allá.

Si NASCAR reconsidora su política de neumáticos o se queda con su enfoque actual será una historia definitoria en la era de próxima generación del deporte.