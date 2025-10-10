Kevin Durant tiene sorprendentemente grandes elogios para los Cowboys

El vaqueros de dallas Tendrá un partido complicado dentro de dos domingos contra un muy buen Comandantes de Washington equipo. Los Commanders han lidiado con algunas lesiones a lo largo del año, pero actualmente ocupan el segundo lugar en una fuerte NFC Este y tienen marca de 3-2. Con la esperanza de que los Commanders jueguen el tipo de fútbol que deberían con Jayden Daniels en el campo, las cosas deberían ir mejor para ellos en el futuro.

Por otro lado, los Cowboys merecen un poco más de crédito del que se les ha dado en lo que va del año. Por momentos, los Cowboys no han lucido muy bien, pero han logrado algunas victorias impresionantes. Si bien los Cowboys ciertamente no son el mejor equipo de la NFL, algunos creen que merecen más crédito del que se les ha dado, incluida la estrella de la NBA y actual delantero de los Houston Rockets, Kevin Durant.

«Odio decir esto porque son nuestros rivales y no me gustan en absoluto, pero los Cowboys son un equipo mejor que su récord». Durant dijo en el “Programa Up & Adams”. «Creo que son mejores de lo que han demostrado. Algunos de los resultados. Empates, se supone que deben ganar ese juego. Perder ante los Bears. Simplemente creo que son mejores de lo que han demostrado».

«Respeto a Jerry Jones y el talento que tienen allí; respeto cómo ha mejorado Dak y de dónde viene en Mississippi State hasta lo que es ahora. CeeDee Lamb es mi perro. Amo a esos jugadores y cómo progresan; no me gusta el escudo, sino los jugadores mismos. Veo cómo se desarrollan muchos de esos muchachos y lo aprecio».

Dak Prescott de los Cowboys está jugando al más alto nivel

Durant tiene razón en algunas de sus ideas, considerando que los Dallas Cowboys han jugado bien durante ciertas partes del año. Aparte de una derrota decepcionante contra el Osos de chicagoUn equipo que ha mejorado respecto a años anteriores, los Cowboys han sido muy competitivos. Perdieron ante el campeón defensor del Super Bowl. Águilas de Filadelfia por cuatro puntos, empatado con el Empacadores de Green Bayy el mariscal de campo Dak Prescott luce mejor que nunca.

¿Jerry Jones está frenando a los Cowboys?

A pesar de la realidad de que Prescott está jugando el tipo de fútbol que lo convierte posiblemente en el Jugador Más Valioso de toda la NFL para los Dallas Cowboys, algunos no creen en Dallas tanto como Durant. Eso incluye ex Acereros de Pittsburgh El mariscal de campo Ben Roethlisberger, quien dijo que no tiene problemas con los Cowboys, pero cree que el dueño Jerry Jones los frena “por alguna razón”.

«Me gusta Dak. Creo que es mejor de lo que la gente cree. Pero creo que las lesiones lo han plagado. No tengo problemas con él. Creo que Jerry Jones siempre los detendrá por alguna razón. Por mucho que quiera ganar, simplemente no sé por qué hace algunas de las cosas que hace. Voy a llamarlos pretendientes». el dijo en “Canal Siete”.

Es difícil argumentar que Jones frena al equipo en ocasiones, dado lo que todos acaban de ver con el intercambio de Micah Parsons, pero en última instancia, depende de los jugadores salir y hacer el trabajo. Los Cowboys tienen un plantel lo suficientemente bueno para competir, especialmente si la defensiva puede jugar a cierto nivel.