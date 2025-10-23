Kevin Durant se asocia con Netflix para una serie documental sobre su carrera

Getty

Netflix se está sumergiendo más profundamente en la narración de baloncesto y Kevin Durant está tomando protagonismo. El gigante del streaming tiene asociado con OBB Pictures y Boardroom para lo que llama «la serie documental definitiva que narra» la vida y carrera de Durant, siguiendo la Cohetes de Houston estrella dentro y fuera de la cancha, informa Netflix.

Rodaje comenzó antes de la temporada 2023-24 de la NBA y continuará durante la campaña 2025-26 y más allá, según Bleacher Report. La serie documental cubrirá el viaje de Durant desde sus primeros años en Washington, DC y Maryland, hasta sus días universitarios en la Universidad de Texas, y a través de cada capítulo de su NBA carrera y éxito internacional.

El camino de Durant ha sido de dominio, reinvención y longevidad. El alero de 37 años tiene dos campeonatos de la NBA, un premio MVP, dos MVP de Finales, 15 apariciones en el Juego de Estrellas y cuatro medallas de oro olímpicas. También se convirtió en el máximo anotador de todos los tiempos en la historia olímpica del equipo de EE. UU. y es el que más gana en la historia de la NBA.

Detrás de la cámara y más allá de la cancha

La nueva serie está dirigida por los ganadores del premio Emmy Michael D. Ratner y Robert Alexander, ambos conocidos por capturar a atletas y artistas de alto perfil de maneras profundamente personales. Ratner, fundador y director ejecutivo de OBB Pictures, dijo que el proyecto ofrece la oportunidad de mostrar un lado de Durant que los fanáticos no han visto antes.

“Es increíblemente emocionante asóciate con uno de los más grandes practicar su oficio», dijo Ratner en un comunicado, según ClutchPoints. «Kevin es sin lugar a dudas uno de los mejores que jamás haya jugado baloncesto, pero también es un individuo fascinante con una historia no contada que inspirará y emocionará a todos los que lo vean».

Añadió que después de reunirse con Durant y su veterano manager Rich Kleiman, estaba claro que la colaboración encajaría de forma natural. La empresa de medios de Kleiman y Durant, Boardroom, está coproduciendo el proyecto junto con Netflix y OBB.

La serie promete entrevistas exclusivas con la familia, los entrenadores y los compañeros de equipo de Durant, documentando momentos cruciales que definieron su evolución como jugador y como persona. También abordará su papel como uno de los atletas olímpicos más condecorados en la historia del baloncesto, destacado por su récord en los Juegos de París 2024.

La carrera de Durant en cada capítulo

La historia de Durant ha sido una de constante transformación. Desde su gran temporada en Texas, donde fue nombrado Jugador del Año por Associated Press en 2007, hasta su selección como segunda selección por los Seattle SuperSonics, cada fase de su carrera ha atraído la atención mundial.

Cuando los Sonics se mudaron a Oklahoma City, Durant rápidamente se convirtió en el rostro de la nueva franquicia. Junto a James Harden y Russell Westbrook, dirigió la Trueno a las Finales de la NBA pero finalmente no logró un título. Su decisión de 2016 de unirse al guerreros del estado dorado después de perder ante ellos en las Finales de la Conferencia Oeste sigue siendo uno de los momentos más polarizantes en la historia moderna de la NBA.

Más tarde, Durant se unió al Redes de Brooklyn con Harden y Kyrie Irving, pero las lesiones y la inconsistencia impidieron que el trío lograra el éxito en el campeonato. Un movimiento hacia el soles fénix Jugar con Devin Booker y Bradley Beal ofreció otra oportunidad, pero el grupo nunca encajó como se esperaba.

Ahora en Houston, Durant se encuentra de regreso en el estado donde comenzó su historia en el baloncesto. Como líder veterano de los Rockets, continúa agregando nuevos capítulos a una carrera que ya está destinada al Salón de la Fama.

Para Netflix, el proyecto señala una inversión continua en la narración de atletas, luego de series aclamadas como The Last Dance y Quarterback. Para Kevin Durant, es una oportunidad de darle forma a su legado con sus propias palabras y al mismo tiempo escribirlo en la cancha.