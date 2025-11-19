Kevin Durant habla mal del acuerdo con Nike de Pistons Star

Como uno de los estadistas más veteranos de la liga, el Cohetes de Houston‘ Kevin Durant ha servido como modelo a seguir y mentor para el talento emergente de la NBA, tanto dentro como fuera de la cancha. durante un entrevista exclusiva publicada el 17 de noviembre En su marca de deportes y entretenimiento Boardroom, el cuatro veces atleta olímpico elogió a otra estrella en ciernes, Cade Cunninghamquien está listo para convertirse en un atleta exclusivo de Nike.

El experto de ESPN, Shams Charania, anunció que Cunningham, la selección general número uno en 2021 NBA Draft, se convertirá en el sexto jugador activo de la NBA con un contrato de calzado exclusivo de Nike. Se prevé que su zapatilla exclusiva se lance durante la temporada 2026-27.

La superestrella de los Detroit Pistons, Cade Cunningham, llegó a un nuevo acuerdo de patrocinio de seis años para volver a firmar con Nike y recibirá su propio zapato exclusivo con la marca, le dijeron a ESPN sus representantes en Excel Sports Management. Se espera que su zapato característico debute en 2026-27.

Cunningham pronto se unirá a una lista repleta de estrellas que incluye a Durant, LeBron James, Ja Morant, Devin Booker y Giannis Antetokounmpo como jugadores activos con un zapato exclusivo.

Cade Cunningham es la elección perfecta para una oferta de zapatillas

Para conseguir un acuerdo de patrocinio con Nike, tienes que ser bastante bueno. Pero para conseguir una oferta exclusiva de calzado Nike en tu homónimo, hay que ser un talento generacional. Cunningham ha demostrado ser lo último. Recién salido de una campaña estelar 2024-25 en la que consiguió su primera selección All-NBA y ayudó a romper el Pistones de Detroit Después de cinco años de sequía en los playoffs, Cunningham parece preparado para otra temporada All-Star.

El ex destacado de Oklahoma State está promediando 27,5 puntos por partido y 9,9 asistencias, el máximo de su carrera, mientras lleva a Detroit a un récord de 12-2, el mejor de la Conferencia Este. Desde principios de la temporada pasada, solo Nikola Jokic y Shai Gilgeous-Alexander tienen más juegos con más de 25 puntos y 7+ asistencias.

Con sólo 24 años, Cunningham ya se ha establecido como un talento de primer nivel en la NBA, y su contrato de seis años con Nike sólo debería reforzar ese estatus.

Cade Cunningham pronto podría ser la cara de la NBA

Cuando Cunningham reveló que pronto tendría su propia zapatilla Nike, Durant se apresuró a elogiar al escolta All-Star y afirmó que este acuerdo es monumental para su legado.

“Conseguir tu propio zapato es muy importante para tu legado”, le dijo Durant a Cunningham. «Convertirse en un atleta exclusivo de Nike… es increíble. Tienes uno de los logotipos más fríos que he visto en mi vida, así que sé que vas a hacer cosas geniales».

Durant, que ha tenido 18 zapatos Nike exclusivos desde que se unió a la marca en 2007, también aconsejó a Cunningham que disfrutara el proceso creativo.

«Asegúrate de ser práctico con todos los diseños». Durant le dijo a la estrella de los Pistons. «Tus zapatos estarán en el suelo para siempre, incluso cuando termines de jugar. Eres una joven leyenda para mí. Estás preparando a la próxima generación y la gente te admira ahora».

A medida que se avecina el retiro de estrellas envejecidas como Durant, LeBron James y Steph Curry, el manto de la cara de la NBA pronto estará disponible, un vacío que Cunningham podría llenar.

Con una selección All-NBA y All-Star ya en su haber, y ahora una de las piedras angulares de la franquicia de Nike, la estrella de los Pistons pronto podría convertirse en un modelo de la liga. Como mínimo, Cunningham parece ser una pieza integral del equipo nacional masculino de baloncesto de EE. UU. en el futuro.

No está claro si algunas de las leyendas actuales estarán activas en 2028, pero Cunningham parece estar en esos planes.

En cierto sentido, la conversación entre el ex seleccionado número uno y Durant se sintió como un proverbial paso de la antorcha de una megaestrella culta a otra.

Al igual que Cunningham, Durant consiguió un contrato de patrocinio masivo con Nike al principio de su carrera. A los 19 años, Durant firmó un contrato por siete años y 60 millones de dólares. pacto con nike después de la temporada 2007, el segundo acuerdo de patrocinio para novatos más grande en ese momento detrás de LeBron James.

Dieciocho años, cuatro títulos de anotación y dos trofeos de Jugador Más Valioso de las Finales después, Durant sigue luciendo Nike mientras domina el panorama de la NBA.

Durant también puede identificarse con la experiencia de Cunningham al recibir las llaves de una franquicia temprano y marcar el comienzo de una era ganadora para su respectiva organización.

Sus experiencias compartidas hacen que los grandes elogios de Durant hacia Cunningham y su próxima línea de zapatos sean más auténticos. Quizás algún día Cunningham comparta una participación como la cara de la NBA, de la misma manera que lo ha hecho Durant durante casi dos décadas.

Por ahora, puede centrar sus esfuerzos en diseñar su zapatilla Nike debut y ser pionero en el regreso de los Pistons a la postemporada.