Kevin Durant cierra los rumores de que los Rockets son contendientes al título

La derrota en la noche inaugural del Cohetes de Houston contra el Trueno de la ciudad de Oklahoma generó más debate sobre si los Rockets son todavía contendientes al título. Houston tuvo el segundo mejor récord de la Conferencia Oeste la temporada pasada y sumó un gran récord de todos los tiempos en Kevin Durant. El regreso del Thunder para ganar agrió el primer juego de Houston, pero el juego de 1 punto demostró que los Rockets se mantuvieron firmes contra los campeones defensores.

Durant todavía siente que hablar de que los Rockets son aspirantes al título necesita más tiempo, y descartó la idea de que ya está pensando en el Campeonato de la NBA. vía Marc Spears y Andscape:

«Quiero decir, ni siquiera miro un título. Es el Juego 1, hermano. Sólo quiero solidificar nuestra ofensiva y defensa aún más. Sabremos más sobre nuestro equipo a medida que avanza la temporada. Pero no estoy mirando campeonatos o playoffs. Se trata del Juego 2, cómo podemos ser mejores».

Este es un enfoque inteligente para un veterano como Durant, que ha visto los mejores y peores escenarios para unirse a equipos prometedores. Tanto el Redes de Brooklyn y soles fénix Los mandatos de la carrera de Durant incluyeron contienda por el título, pero ninguna postemporada pasó de la segunda ronda antes de ser transferido a Houston.

Durant reconoce la pérdida de Fred VanVleet

El mayor factor negativo que rodea a los Rockets es que perdieron a su base titular menos de un mes antes de que comenzara la temporada. Fred VanVleet Volvió a firmar con Houston y fue el armador veterano perfecto para ayudar a la joven plantilla a desarrollarse más rápido en los últimos años. Durant expresó la decepción que siente por VanVleet y la pérdida para el equipo.

“Necesitó menos dinero para quedarse en el equipo” Durant dijo. «Es una presencia veterana, un líder en el vestuario que iba a tener muchas oportunidades para mostrar su juego y tener más espacio. Es difícil para Freddy, pero es un perro».

No se espera que VanVleet regrese esta temporada y necesitará tiempo de recuperación completo para asegurarse de poder jugar a un alto nivel la próxima temporada. Durant y VanVleet fueron considerados los taponadores en situaciones finales del juego, pero Alperen Sengun acertó algunos tiros importantes en el primer partido de la temporada para poner su nombre en esa conversación.

La presión sigue pesando sobre Durant

Durant ha tenido la expectativa de competir por un título cada temporada desde que llevó a Oklahoma City al éxito a principios de la década de 2000. Houston tuvo una gran racha la temporada pasada y solo perdió la combinación defectuosa de jalen verde y Dillon Brooks Durant aún debería ver una gran temporada para la franquicia.

A pesar de decirle a los fanáticos y expertos que frenaran al hablar de su equipo como contendientes al título, Durant no dijo que no espera competir al final de la temporada. Los Rockets tendrán tantas posibilidades como la mayoría de los equipos del escalón superior del Oeste de causar un impacto. Se espera que Durant y Sengun sean los All-Stars que lleven al equipo hacia un gran éxito.

El tiempo dirá si Houston podrá defenderse contra equipos como el Thunder. Nuggets de Denvery guerreros del estado dorado cuando todos los equipos estén sanos. Durant merece algo de crédito por no forzar la situación y esperar que la evolución de pasar por una temporada larga sea más importante que apresurarse para ser llamado contendiente.