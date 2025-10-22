Kevin Durant abuchea a los fanáticos del Thunder

La noche del estreno ve Kevin Durant haciendo su Cohetes de Houston debut ante su ex Trueno de la ciudad de Oklahoma equipo. Durant ya tiene la difícil tarea de enfrentarse a los actuales campeones, pero también debe ver a su antiguo equipo colgar su primer NBA pancarta del campeonato después del título de la temporada pasada.

La controvertida decisión de Durant de abandonar Oklahoma City para guerreros del estado dorado El equipo que los eliminó una postemporada antes lo hizo odiar por muchos fanáticos. No recibe el mismo amor de los fanáticos del Thunder que Russell Westbrook recibe cuando regresa como jugador visitante.

Los fanáticos de Oklahoma City saludaron a Durant con abucheos cuando los Rockets salieron a la cancha para los calentamientos previos al juego. Durant respondió abucheando a los fanáticos del Thunder de manera cómica:

La mala sangre claramente todavía existe, y hay una satisfacción adicional para los fanáticos del Thunder al ver a Durant ver la noche del ring como un jugador contrario. Al menos KD muestra sentido del humor, sonriendo mientras abuchea a los fanáticos de Oklahoma City que aún están descontentos con él.

A Durant no le importa el regreso del Thunder

Las preguntas de esta semana para Durant se centraron en la especulación sobre cómo se siente al visitar la franquicia con la que la mayoría todavía lo asocia históricamente. Aunque Durant ganó títulos con los Warriors, pasó nueve años con el Thunder y allí se convirtió en un gran jugador de todos los tiempos.

Un periodista le preguntó a Durant. si había algún empleado de la arena o alguien con la franquicia que quisiera ver al regresar como jugador visitante. Durant no dudó antes de responder rotundamente “no”, terminando ahí la pregunta. Los problemas del pasado le han hecho más difícil sentir que está regresando a su antiguo hogar, ya que el amor sigue sin repararse.

Los primeros viajes de Durant a Oklahoma City incluyeron cánticos de la multitud, carteles de cupcakes y una actitud generalmente hostil. ambiente para un villano percibido. Si bien mucho ha cambiado desde sus días en Golden State, continúa recibiendo una respuesta fría de los fanáticos del Thunder y es poco probable que se caliente en el corto plazo.

Durant quiere que se retire su camiseta del Thunder

Otro punto interesante sobre la disputa entre Durant y el Thunder gira en torno al retiro de su camiseta. Durant tiene una carrera única y ahora juega para cinco equipos de alto nivel, pero no parece tener una conexión cercana con ninguna franquicia ni con su base de fanáticos. Ningún otro jugador entre los 15 mejores de todos los tiempos tiene este enigma, ya que todos tuvieron al menos una casa en la NBA.

Durant ha hablado sobre la posibilidad de que el Thunder retire su camiseta desde que ganó un MVP, los llevó a las Finales de la NBA y pasó casi una década como uno de los mejores jugadores de la liga. Sin embargo, la desagradable salida genera escepticismo sobre la aceptación por parte de los fanáticos.

KD dijo lo siguiente en las redes sociales al respecto:

«No quieres que responda esto, pero lo que diré es que las páginas de Muse y las cuentas de Stan no toman ninguna de estas decisiones».

El dinero inteligente está en que Durant eventualmente retire su camiseta, con el tiempo curando viejas heridas, especialmente porque Oklahoma City ya ganó un título sin él y está listo para competir por más. Durant todavía tiene que terminar su carrera e, idealmente, ser acogido por los fanáticos del Thunder una vez que llegue a su última temporada.