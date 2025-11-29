Kevin Diks se vuelve más feroz y frustrante al gigante de la Bundeliga RB Leipzig

VIVA – Actúa Kevin Dicks juntos Borussia Mönchengladbach nuevamente en el centro de atención. El defensa de la selección de Indonesia apareció plenamente y mostró su clase cuando el Gladbach le empató RB Leipzig 0-0 en la semana 12 Bundesliga 2025/2026 en Borussia-Park, sábado por la mañana WIB, 29 de noviembre de 2025.

Jugando como el pilar principal en el corazón de la defensa con Nico Eveldi y Joseph Scally, Diks enfrentó una fuerte presión desde los primeros minutos. Leipzig parecía dominante con una posesión del balón del 59 por ciento, mientras que Gladbach sólo tenía el 41 por ciento. El número de disparos también fue desigual: los locales dispararon siete, mientras que el Leipzig envió 20 amenazas, la mayoría de ellas peligrosas.

Aunque fueron atacados, la zaga del Gladbach se mantuvo disciplinada. Dik cs. capaz de reducir la agresividad de Antonio Nusa, Conrad Harder y Yan Diomande. El Leipzig estuvo a punto de conseguir la victoria cuando un disparo de David Raum se estrelló en el larguero.

Detrás de esta presión constante, el nombre de Kevin Diks es uno de los más destacados. FotMob le otorgó una calificación de 7,2, una de las más altas del equipo.

Diks registró un disparo, seis acciones defensivas, cuatro pases clave, dos entradas al área defensiva rival, además de aportaciones de entradas, despejes y tres recuperaciones.

Esta sólida actuación completa también un dulce logro: Diks ya ha conseguido cinco porterías a cero en la Bundesliga esta temporada. Un récord impresionante para un jugador cuya consistencia ha seguido mejorando desde que llegó a Die Fohlen.

Un punto adicional significa que Gladbach queda temporalmente estancado en el puesto 11 de la clasificación con 13 puntos, una posición que aún es vulnerable a ser perseguida por Friburgo y Augsburgo.

Sin embargo, una cosa es segura: el equipo de Eugen Polanski está en una tendencia positiva. Ahora está invicto en cuatro partidos consecutivos de la Bundesliga, anteriormente venció a St. Pauli (4-0), FC Koln (4-1) y Heidenheim (3-0).

A continuación, el Gladbach volverá a ser puesto a prueba cuando se enfrente al St. Pauli en los octavos de final de la DFB Pokal el miércoles (12/03). Con Diks en plena forma, la defensa de Die Fohlen tiene fuertes razones para creer