Kevin Diks recibió malas noticias de Monchengladbach

VIVA – Borussia Monchengladbach forzado a acumular sus cerebros después de su nuevo defensor, Kevin DiksSufrió una lesión cuando se enfrentó a Atlas Delmenhorst en la primera ronda de DFB Pokal, domingo 17 de agosto de 2025.

En el partido que se convirtió en su debut oficial con Die Borussen, Diks tuvo que ser retirado al final de la primera mitad. Después de recibir tratamiento médico, el jugador Equipo nacional Indonesia intentó correr nuevamente, pero aún sintió dolor y finalmente fue reemplazado por Fabio Chiarodia.

El director deportivo de Gladbach, Roland Virkus, aseguró que la condición de los DIK no fuera demasiado severa. Aun así, al ver la historia de la lesión del jugador, el club está considerando traer municiones adicionales en la línea de fondo.

«Cuando alguien está herido, siempre debe considerar cómo ocupar el puesto», dijo Virkus desde RP-Online.

La situación de Gladbach fue bastante complicada después de ser dejado por Ko Itakura a PSV Eindhoven. Ahora, el stock del defensor central solo deja Diks, Nico Elvedi, Fabio Chiarodia y Marvin Friedrich. Por otro lado, para la publicación derecha, solo Joe Scally está disponible como la primera opción.

La falta de la profundidad del equipo hace que Gladbach tenga más probabilidades de buscar nuevos jugadores en el futuro cercano.

Aunque el incidente de la lesión ligeramente empañado, el partido contra Atlas Delmenhorst todavía dejó una nota importante para Kevin Diks. Se convirtió oficialmente en el primer jugador indonesio en aparecer en la competencia de la Bundesliga con Borussia Monchengladbach.

El partido terminó con una victoria por 3-2 para Gladbach. Robin Hack anotó dos goles (20 ‘, 38’), más Nico Elvedi (68 ‘). Mientras que el equipo local respondió a través de Steffen Rohwedder (32 ‘) y Linus Urban (40’).