VIVA – Equipo Nacional Indonesia logró tomar una rápida ventaja sobre Arabia Saudita en el primer partido del Grupo B de la Cuarta Ronda de Clasificación. Copa del Mundo 2026 Zona asiática en el estadio King Abdullah Sports City, jueves por la mañana WIB, 9 de octubre de 2025.

Es Kevin Dicks quien anotó su nombre en el marcador tras ejecutar con éxito un tiro penal. El árbitro sancionó penalti porque Hasan Al Tambakti hizo una mano en el área de penalti.

Sin piedad, Kevin Diks disparó con fuerza al ángulo izquierdo que el portero saudí no pudo bloquear. Indonesia tomó ventaja de 1-0 sobre Arabia Saudita en el minuto 11.

Póngase en fila

Indonesia: Maartains Paes; Jakob Sayuri, Kevin Diks, Jay Idzes, James Dean; Joey Pelpesy, Marc Klock, Miliano Jonathan, Ricked, Ricky Soury; El Raganngoen Ragnar.

Suplentes: Ernando Ari, Nadeo Argawinata; Yance Sayuri, Rizky Ridho, Justin Hubner, Sandy Walsh; Shayne Pattynama, Thom Haye, Eliano Reijnders, Stefano Lilipaly; Olé Romeny, Mauro Ziljsztra.

Arabia Saudita: Nawaf Al Aqidi; Jehad Thikri, Hassan Al Tambakti, Nawaf Bu Washl, Moteb Al Harbi; Nasser Al Dawsari, Musab Aljuwayr, Abdullah Al Khaibari; Feras Albrikan, Salem Al Dawsari, Saleh Abu Alshamat.