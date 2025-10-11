Kevin Diks dijo antes del equipo nacional de Indonesia vs Irak

VIVA -bek equipo nacional Indonesia, Kevin DicksDestacó que el equipo de Garuda se había olvidado de la derrota ante Arabia Saudita y ahora estaba totalmente concentrado en enfrentar a Irak en la cuarta ronda de clasificación. Copa del Mundo 2026 Zona Asia.

Lea también: La confesión de Beckham Putra tras ser criticado por los internautas por su mal juego en el partido entre la selección de Indonesia y Arabia Saudita



Selección Nacional de Indonesia desafiará a Irak en el segundo partido del Grupo B en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, el domingo 12 de octubre de 2025.

«Como dijo el entrenador (Patrick Kluivert), este será un partido difícil. Nos hemos preparado bien y estamos muy motivados», dijo Diks en una rueda de prensa previa al partido en Jeddah, el viernes 10 de octubre de 2025.

Lea también: El destructor Rizky Ridho y Elkan Baggott ausentes de la defensa de Irak contra la selección de Indonesia



El jugador del Borussia Moenchengladbach admitió que la derrota por 2-3 ante Arabia Saudita le había causado decepción. Sin embargo, enfatizó la importancia de centrarse en las cosas que se pueden controlar, no en el pasado.

«Hay que centrarse en lo que se puede cambiar, no en el pasado. Estamos preparados para el próximo partido», afirmó.

Lea también: Kluivert cree que la selección de Indonesia vencerá a Irak



Diks también se refirió a la presión que había experimentado, incluido el momento en que no ejecutó un penalti en el partido contra Australia en la tercera ronda, en marzo pasado. Sin embargo, en el partido contra Arabia Saudita, el defensa de 27 años logró marcar dos goles de penalti.

«Eso es parte del fútbol. He lanzado muchos penaltis desde entonces, así que no estoy preocupado. Sé dónde patear y lo hago con confianza», recalcó.

Diks calificó el duelo contra Irak como una «gran final» para el equipo de Garuda. La victoria es la única manera de mantener las esperanzas de clasificarse para la ronda final, o al menos abrir la oportunidad de aparecer en la quinta ronda de clasificación.

Actualmente, Indonesia sigue en el tercer lugar de la clasificación del Grupo B sin ningún punto. Sin embargo, la oportunidad de seguir compitiendo no está completamente cerrada, especialmente si logran lograr resultados positivos contra Irak antes del próximo partido decisivo.