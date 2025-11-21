Kevin Diks dice que está orgulloso de ser el primer jugador de la selección de Indonesia en la Bundesliga, esto es lo que dijo

Jacarta -bek Borussia Mönchengladbach, Kevin Dicks admitió que estaba orgulloso de ser jugador Selección Nacional de Indonesia primero en jugar en la liga alemana o Bundesliga.

El defensa de 29 años tiene ahora con el Mönchengladbach un contrato largo hasta 2030.

El jugador que anteriormente defendió al FC Copenhague se unió al Borussia Mönchengladbach en el mercado de fichajes de verano de 2025. Llegó libre tras finalizar su contrato con el club danés.

Equipo nacional de Indonesia y defensa del Borussia Mönchengladbach Kevin Diks

«Estoy orgulloso de ser el primer indonesio en jugar en la Bundesliga», dijo Kevin en una entrevista en el YouTube oficial del Borussia Mönchengladbach, citada el viernes 21 de noviembre de 2025.

También se refirió al legado que quiere dejar como futbolista de ascendencia indonesia capaz de penetrar en la competición europea de élite.

«Dejo un legado para mi propio nombre y estoy orgulloso de ello: jugar para Indonesia en la Bundesliga», continuó.

Desde que vistió la camiseta de Die Fohlen, Kevin ha disputado 10 partidos de la Bundesliga esta temporada. A partir de esta oportunidad logró marcar un gol y se convirtió en una parte importante de la estabilidad del equipo en la mitad de la clasificación.

Actualmente, el Borussia Mönchengladbach ocupa el puesto 12 con un total de nueve puntos.

Su actuación constante le abre una gran oportunidad de reaparecer cuando el Borussia Mönchengladbach se enfrente al Heidenheim en el Voith Arena el sábado 22 de noviembre de 2025.

Este partido es la próxima oportunidad para Kevin de continuar su viaje especial como primer jugador indonesio en la Bundesliga.