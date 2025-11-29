Kevin Diks detiene al RB Leipzig, Jay Idzes somete al club del jefe Djarum

VIVA – Actuación de jugadores extranjeros. Selección Nacional de Indonesia Una vez más ha llamado la atención de los aficionados al fútbol de Indonesia. Cada semana se espera con impaciencia su trabajo en las distintas competiciones europeas, sobre todo cuando algunos de ellos consiguen puestos importantes en sus respectivos clubes.

Lea también: Kevin Diks se vuelve más feroz y frustrante al gigante de la Bundeliga RB Leipzig



En el último partido hubo dos nombres que se robaron la atención, Kevin Dicks Y Jay Idzes. Ambos rindieron plenamente, pero los resultados que obtuvieron fueron diferentes.

Kevin Dicks

Lea también: Más populares: Indra Sjafri Coret 8 jugadores, Bojan Hodak Ngamur





Kevin Diks, defensa del Borussia Mönchengladbach

Kevin Diks mostró una actuación impresionante y reforzó al Borussia Mönchengladbach. Jugando el sábado 29 de noviembre de 2025 temprano en la mañana WIB, Diks CS logró empatar al equipo visitante, con un marcador de 0-0.

Lea también: El futuro de Ivar Jenner en Utrecht está en el aire, Persija está lista para darle la bienvenida al jugador ‘de regreso a casa’



Diks entró desde el principio y estuvo plenamente activo durante los 90 minutos. El papel del defensa de la selección indonesia parece estable en la zaga, lo que dificulta que el Leipzig, que está en lo más alto de la Bundesliga, marque goles.

Un punto adicional sitúa al Mönchengladbach en la undécima posición de la clasificación de la Bundesliga 2025-2026 con 13 puntos. Mientras tanto, Leipzig sigue en segundo lugar con 26 puntos. Este resultado amplía a seis partidos consecutivos el récord de imbatibilidad del Mönchengladbach.

Este buen historial parece aún más valioso porque la última vez que Gladbach perdió contra el Bayern de Múnich fue en la octava semana, que terminó 0-3.

Jay Idzes



Jay Idzes, defensa de la selección de Indonesia y del Sassuolo

A diferencia de Kevin Diks, Jay Idze viajan juntos Sassuolo no ha ido bien. El capitán de la selección de Indonesia tuvo que aceptar un resultado amargo cuando su equipo visitó la sede de Como 1907 el sábado 29 de noviembre de 2025 a primera hora de la mañana WIB.

Jay Idzes cs perdió por 0-2. Los dos goles del Como los marcaron Anastasios Daouvikasi (14′) y Alberto Moreno (53′).

Todavía se confía en que Idzes jugará los 90 minutos completos. Sin embargo, sus esfuerzos por mantener la línea defensiva no fueron suficientes para repeler los ataques del club del Boss Djarum.

Esta derrota significó que su equipo no logró sumar puntos y todavía está estancado en el puesto 17. Sassuolo también está en la novena posición en la clasificación.