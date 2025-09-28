VIVA – Borussia Monchengladbach Resultados menores reaccionados en una coincidencia de seguimiento Bundesliga 2025/2026. Entracht Frankfurt en Borussia Park, el sábado de septiembre de 2025, Monchengladbach perdió por un puntaje de 4-6.

Kevin Diks Jugando como titular en este partido. El jugador que una vez se vistió con Fiorentina, Feyenoord y Vitesse se convirtió en una de las tres puertas en el esquema 3-4-2-1.

Desafortunadamente, Diks et al no pudieron detener la ferocidad de los visitantes. Frankfurt abrió la ventaja en el minuto 11 a través de Robin Koch. Cuatro minutos después fue el turno de Ansgar Knauff para marcar un gol y trajo a Eintracht un 2-0 por delante.

Frankfurt continuó volviéndose loco en la segunda mitad. Koch anotó el segundo gol en este partido mientras cambió la ventaja a 6-0. El negocio anfitrión finalmente valió la pena en el minuto 72 a través de Jens Castrop.

El gol de Gladbach aumentó después de que el asentamiento final de Haris Tabakovic hizo que el nido de pelota en el gol de los visitantes.

Gladbach, que siguió tratando de anotar goles adicionales y luego pudo sentir el tercer gol después de que Yannick Engelhardt engañó al arquero Kaua Santos en el minuto 83. Grant Ranos registró el último objetivo de Gladbach durante el tiempo de lesión. Gladbach perdió 4-6

Esta es la tercera derrota de Monchengladbach y los hace en su puesto 18. Irónicamente, Kevin Diks CS no ha podido ganar en cinco partidos. Solo ganaron dos empates, el resto perdió