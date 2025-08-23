Kevin Demoff de Rams da una toma audaz antes de la temporada de la NFL de 2025

Después de llegar a la ronda divisional de la NFC pero caer ante el Filadelfia Eagles la temporada pasada, el Rams de Los Ángeles Ingrese la campaña 2025 con altas expectativas. El presidente de los Rams, Kevin Demoff, también ha compartido su entusiasmo por el equipo y lo que pueden lograr.

Demoff estaba en Una edición reciente de «Good Morning Football» y reflexionó sobre los 10 años del regreso de los Rams a Los Ángeles. Además, declaró que este es el equipo más talentoso desde su regreso, lo cual es un gran elogio desde que un equipo ganó el Super Bowl en 2022.

«Creo que este es el equipo más talentoso que hemos tenido desde que hemos estado en Los Ángeles», dijo Demoff. «Creo que eso es lo emocionante, desde una verdadera perspectiva, como fanático de los Rams».

¿Puede Davante Adams reemplazar a Cooper Kupp?

Los Rams tienen que reemplazar el talento de las temporadas anteriores, y uno de ellos es Cooper Kupp, pero Los Ángeles son apostando a Davante Adams para redescubrir su forma pasada. La temporada pasada, Adams tuvo una campaña desafiante, pero tomó siete touchdowns mientras dividía el tiempo entre el Las Vegas Raiders y Jets de Nueva York.

«Tenemos la incorporación de Davante Adams», agregó DeMoff. «Es triste perder a alguien como Cooper Kupp, que nos trajo tantos recuerdos en la calle y en todos los ámbitos. Pero agregas a alguien como Davante Adams. Tienes el actual novato defensivo del año [Jared Verse]que ha sido inestable en el campo de entrenamiento, Matthew [Stafford] Volviendo, Kyren [Williams]. Es un equipo interesante porque es un equipo muy joven «.

La producción de Kupp ha disminuido desde su destacada temporada 2021, cuando registró 145 recepciones para 1,947 yardas y 16 touchdowns. Si bien su temporada de 2022 no fue tan llamativo, todavía obtuvo honores de MVP del Super Bowl en la victoria de los Rams sobre el Bengals de Cincinnati.

En cuanto a Adams, a pesar de los desafíos de mariscal de campo durante su tiempo con los Raiders, todavía publicó temporadas consecutivas de 1,000 yardas en sus dos primeras campañas con la plata y el negro. Los Rams esperan que puedan ver la misma versión del receptor abierto en su lista.

Los Rams llegaron a la marca de la década en Los Ángeles

Si bien Demoff mencionó Bits del equipo que está emocionado de ver si es la joven defensa o que esperaba que Adams regrese a su forma pasada, reflexionó sobre los Rams que ahora estuvo a una década en su regreso a Los Ángeles. Mencionó varios aspectos de los que está orgulloso.

«Este es el equipo más conectado y probablemente el equipo más talentoso que hemos tenido en Los Ángeles. Pero aquí el 20 de agosto, eso no significa nada», dijo DeMoff. “Todavía tienes que hacerlo. Pero también diré, incluso cuando hablemos de 10 años-incluso conduciendo al estudio, mirando lo que el estadio de Hollywood Park y Sofi tiene convertirse en esos 10 años.

“Recuerdo haber llegado al innovador nueve y medio, hace 10 años, y pensando, ¿cómo se verá esto? Y ahora tienes que entrar y tienes los recuerdos en el estadio Sofi, el Super Bowl y [the NFL Network]Y el increíble distrito que apareció. Eres como, han sido unos 10 años increíbles, pero me pregunto qué traerán los próximos 10 años ”.