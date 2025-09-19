Kevin de Bruyne obtuvo resultados dolorosos en la casa ‘ex’, dijo Pep Guardiola

Manchester, Viva – Kevin de Bruyne tienen que aceptar la dura realidad al regresar al estadio Etihad juntos Napoli. En el partido Campeón de la liga contras de su antiguo club, Manchester CityEl mediocampista belga solo apareció durante 26 minutos antes de ser retirado. El propio Napoli perdió 0-2 ante los ciudadanos.

De Bruyne realmente recibió una cálida bienvenida de los partidarios del Manchester City. Sin embargo, la tarjeta roja recibida por el Capitán Napoli Giovanni en Lorenzo en el minuto 26 hizo que el entrenador Antonio Conte tenga que cambiar la estrategia. Para mantener el equilibrio del equipo, De Bruyne fue reemplazado por el defensor Mathias Olivera.

Esta situación hizo que el momento de la reunión de De Bruyne en su «antigua casa» termine más rápido y menos memorable. Ni siquiera tuvo tiempo para mostrar su mejor actuación en el campo que solía ser testigo de su gloria.

Guardiola: No puedo imaginar la ciudad sin De Bruyne

Aunque ahora en el campamento contrario, el gerente Man City Pep Guardiola Todavía rinde homenaje a su antiguo hijo adoptivo.

«Lo que Kevin hizo durante 10 años aquí, no puedes entender», dijo Guardiola, según el fútbol de Italia.

«Para ganar lo que ganamos, sin él es imposible. Ves por ti mismo cómo el amor de los fanáticos hacia él hoy. Lástima que no pueda jugar más tiempo, pero al menos siente el amor de la audiencia».

Guardiola también enfatizó que la contribución de De Bruyne fue tan vital en la era de la gloria de Manchester City. De hecho, según él, todos los grandes trofeos ganados por la ciudad en la última década no se lograrán sin la figura del creador de juegos.

Para Napoli, la derrota en Etihad agregó sus malos récords en la fase del grupo de la Liga de Campeones esta temporada. Sin embargo, para De Bruyne, el partido estaba más lleno de valores emocionales. Aunque terminó amargamente, una cálida bienvenida del público Etihad se convirtió en un recordatorio de que todavía tenía un lugar especial en los corazones de los fanáticos del Manchester City.