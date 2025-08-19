Kevin Costner regresa a la acusación por la escena de violación ‘Horizon 2’

Kevin Costner ha disparado a una demanda de un «Horizonte 2«Acrobonante que afirma que se vio obligada a realizar una escena de violación sin guión en violación de los protocolos sindicales.

En una moción para tirar la demanda presentada el martes, Costner dijo que las acusaciones son «evidentemente falsas» y «profundamente decepcionantes» y fueron diseñadas para dañar su reputación.

«Solo puedo suponer que ese propósito era usar este lenguaje sensacionalista para avergonzarme y dañarme a mí y a las películas de ‘horizonte’ de forma continua para obtener un día de pago masivo e injustificado», dijo Costner en una declaración judicial. «Igualmente malo, tener que leer y abordar las acusaciones que sé que son falsas que involucran las palabras ‘violación’ y ‘asalto’ ha sido una pesadilla absoluta».

Devyn Labella demandado Costner en mayo para el acoso sexual y para crear un ambiente de trabajo hostil. Ella alegó que Costner improvisó una escena en la que un actor la hiledizó y se alzó de una manera agresiva. El coordinador de intimidad en la película más tarde documentado Formas en protocolos durante la escena, incluida la falta de planificación, comunicación y la falta de un conjunto cerrado.

En respuesta, Costner declaró que no era una «escena de violación», y que si bien la violación estaba implícita, no había desnudos ni sexo simulado.

«Esta fue una toma artística diseñada para implicar lo que iba a suceder fuera de la pantalla, y deliberadamente no era una ‘violación simulada’ como Devyn ahora lo describe falsamente», afirmó.

Costner y su compañía buscan tirar la demanda bajo la ley anti-slapp de California, que está diseñada para proteger la libertad de expresión en asuntos de preocupación pública.

El cantante de Marty, el abogado de Costner, escribió en la moción que «Horizon 2», que aún no se ha publicado, aborda «las horribles luchas sufridas por las mujeres» en el oeste americano en la era posterior a la Guerra Civil, «incluida su extrema vulnerabilidad a la violación y otras formas de violencia», y que, por lo tanto, califica la protección bajo la ley anti-Slapp.

En una moción anti-Slapp, el lado perdedor tiene derecho a apelar de inmediato, lo que probablemente retrasará el caso durante un año o más, independientemente del resultado en el tribunal de primera instancia.

La moción incluye la declaración de muchos miembros de la tripulación que sostienen que el disparo no estaba fuera de lo común.

Roger Ivens, el otro intérprete en la escena, declaró que Labella ofreció una descripción «falsa y sensacionalista» de la escena en su demanda, en la que la caracterizó como que representa una violación violenta.

«No es lo que sucedió», dijo Ivens. «Esto no fue de ninguna manera o formó una escena de sexo simulada».

Roger Ivens y Devyn Labella realizan la supuesta «escena de violación» en Horizon 2, en una imagen fija producida en litigios por la producción.

Via Horizon Series Inc.

Wade Allen, el coordinador de acrobacias que contrató y supervisó Labella, también declaró que la escena implicaba «sin intimidad, sin desnudez, sin conducta sexual o movimiento sexual de ningún tipo».

También declaró que Labella le dio un pulgar hacia arriba y después del juego, y parecía optimista y entusiasta por la experiencia.

«En ningún momento ese día evidenció alguna angustia o incomodidad, o cualquier preocupación por lo que le habían pedido que hiciera», dijo Allen.

En respuesta a la presentación, el abogado de Labella, James Vagnini, dijo que el comportamiento profesional de Labella no socava sus acusaciones, y señaló que sus afirmaciones han sido corroboradas por el coordinador de intimidad y otros testigos y mensajes de texto.

«Esta presentación es evidencia continua de que uno de los hombres más poderosos de Hollywood está tratando de transferir la responsabilidad de un comportamiento imprudente y dañino», dijo Vagnini. «Esta moción sin fundamento no es más que una táctica de retraso desesperada de un equipo legal en pánico sin una defensa real. Las únicas cosas que dañan la reputación de Kevin Costner son su propio comportamiento imprudente y dañino y la narrativa ofensiva que está extendiendo para cubrirlo».