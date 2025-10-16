Kevin Costner pierde oferta para desestimar la demanda del artista de acrobacias de Horizon

Kevin Costner El jueves perdió su intento de desestimar una demanda que lo acusaba de acoso sexual por preparar una escena de violación no escrita durante el rodaje de “Horizonte 2.”

Devyn LaBella demandó a Costner y la producción en mayo, alegando que la obligaron a actuar en la escena sin previo aviso y sin un coordinador de intimidad presente, en violación de las reglas de SAG-AFTRA.

El abogado de Costner, Marty Singer, buscado desestimar la demanda en virtud de la ley anti-SLAPP de California, que está diseñada para proteger la libertad de expresión frente a litigios frívolos. El juez Jon Takasugi denegó la moción y consideró que los hechos alegados en la demanda son suficientes para proceder.

Kate McFarlane, una de las abogadas de LaBella, aplaudió la decisión del juez.

“El proceso creativo no puede y no da a los hombres en el poder total impunidad para abusar de mujeres como la señora LaBella”, dijo McFarlane en un comunicado. «Estábamos seguros de que prevaleceríamos contra los demandados en esta moción frívola, y lo hicimos. Anticipamos que los demandados continuarán empleando tácticas similares en un intento de evitar que su conducta despreciable llegue alguna vez a los ojos y oídos de un jurado. No daremos marcha atrás».

LaBella trabajaba como doble de Ella Hunt, quien interpretó el papel de Juliette en las películas de “Horizon”. Según su demanda, durante el rodaje en mayo de 2023, se le pidió a LaBella que sustituyera a Hunt después de que Hunt se negara a participar en la escena. Ella alega que le ordenaron a un actor que la inmovilizara, la montara a horcajadas y le levantara la falda violentamente.

LaBella alega que quedó traumatizada y humillada por la experiencia. El coordinador de intimidad de la película redactó más tarde un informe que documentaba violaciones de los protocolos sindicales.

En respuesta, Costner ha argumentado que las acusaciones son “evidentemente falsas” y estaban diseñadas para dañarlo y avergonzarlo con el fin de obtener un “día de pago enorme e injustificado”.

El abogado de Costner presentó declaraciones de varios actores y miembros del equipo que dijeron que la escena no era una “violación simulada” y que LaBella no pareció oponerse en ese momento.

Para prevalecer en una moción anti-SLAPP, el acusado debe demostrar que participó en una expresión protegida por la Primera Enmienda sobre un asunto de interés público. Los abogados de Costner argumentaron que las películas de “Horizon” tratan sobre “las horribles luchas que soportan las mujeres” en el oeste estadounidense, “incluida su extrema vulnerabilidad a la violación y otras formas de violencia”.

Takasugi se mostró “algo escéptico” de que la escena pretendiera retratar eso, pero reconoció que la película es una obra expresiva protegida por la Primera Enmienda. Sin embargo, la moción anti-SLAPP fracasó en el segundo aspecto, que requiere que el demandado demuestre que el reclamo carece de un mérito mínimo.

El juez determinó que las afirmaciones de LaBella, consideradas verdaderas, no son frívolas y, por lo tanto, denegó la moción. El juez desestimó una de las 10 causas de acción, una presunta violación de la Ley Bane, cuyo objetivo es combatir los delitos de odio. El juez determinó que no había ninguna alegación de amenaza de violencia física que fuera necesaria para establecer esa reclamación.