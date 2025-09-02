Kevin Costner, Lou Diamond Phillips rinde homenaje a Graham Greene

Actor canadiense Graham GreeneOMS Murió el lunesestá siendo recordado por una amplia gama de sus colegas de actuación y cine. Kevin Costnerquien lo dirigió a una nominación al Oscar del actor secundario y coprotagonizó con él en «Dances With Wolves», rindió homenaje en Instagram Martes.

«Algunas cosas me vienen a la mente cuando pienso en Graham Greene y nuestro tiempo juntos en ‘Dances With Wolves'», escribió.

«Pienso en lo dispuesto que estaba a aprender el idioma de Lakota. Pienso en mi alegría cuando escuché que su trabajo en la película fue reconocido con una nominación a los Premios de @TheAcademy. Y pienso en esta escena en particular cuando pudo establecer mucho sobre la relación entre Dunbar y los nativos con tan pocas palabras. Fue un maestro en el trabajo y un maravilloso ser humano».

Costner está describiendo la escena en la que su personaje ve una manada de Buffalo y quiere alertar a los nativos, pero se enfrenta a una barrera del idioma. Después de que él y el personaje de Greene van y vienen, llegan a una comprensión mutua del significado de la palabra.

La película de 1990, que ganó el Oscar de la Mejor Película, fue aclamada por representar una representación más matizada y sensible de los pueblos indígenas como personajes complejos de lo que se vio en Westerns anteriores.

«Estoy agradecido de haber sido testigo de esta parte de su legado duradero. Descansa en paz, Graham», concluyó Costner.

Otros compañeros que rindieron homenaje al actor nativo pionero incluyen Lou Diamond Phillips y Gil Birmingham.

Phillips, que estaba en «Wolf Lake» y «Longmire» con el difunto actor, lo llamó «actor de un actor. Una de las personas más ingeniosas, más cálidas y cálidas que he conocido. Iconic y legendario».

Con el corazón roto. Terriblemente entristecido al escuchar el fallecimiento de Graham Greene a solo 73.

Desde Wolf Lake hasta Longmire, tuvimos una hermosa amistad.

El actor de un actor. Una de las personas más ingeniosas, más cálidas y cálidas que he conocido. Icónico y legendario. RIP, mi hermano. pic.twitter.com/lja0dkeoxz – Lou Diamond Phillips (@loudphillips) 1 de septiembre de 2025

El actor de «Twilight» Birmingham escribió: «Hemos perdido a un hombre de talento increíble que tuvo un impacto positivo en la representación nativa en el cine, inspirando a una nueva generación de actores nativos. Su gran corazón solo fue igualado por su sentido del humor malvadamente divertido».