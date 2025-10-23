Keukeuh no es un suicidio, la familia de Arya Daru vuelve a Bareskrim recopilando promesas

Jacarta – La familia y el equipo jurídico del joven diplomático Arya Daru Pangayunan (ADP) visitó nuevamente la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional para instar a que se abra ampliamente el caso de la muerte de Arya Daru. Son persistentes en preguntar grado de materia especial.

«Hay muchos testigos de hechos que pueden ser llevados a la investigación. Así que eso es lo que alentaremos aquí. Lo más importante es que pedimos un título de caso especial para que pueda abrirse», dijo Dwi Librianto como abogado Familia Arya Daru, jueves 23 de octubre de 2025.



Joven diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Pangayunan Foto : Facebook/Aro

Virza Benzani Tanjung, otro abogado de Arya Daru, explicó que su presencia esta vez también quería cuestionar la continuación de la petición sobre el desarrollo de este caso. Bombeó con urgencia Departamento de Investigación Criminal La policía se hará cargo del caso.

«Una vez propusimos algo llamado supervisión al Director de Supervisión de Investigación que se había prometido. Así que pedimos una promesa de que emitirían una carta solicitando la evolución del caso que está investigando la policía de Metro Jaya», dijo Virza.

Anteriormente se informó que el equipo legal del joven diplomático Arya Daru Pangayunan (ADP) visitó nuevamente la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional. Presentaron oficialmente una solicitud de caso especial para buscar seguridad jurídica sobre el misterio de la muerte del joven diplomático.

Este paso fue transmitido directamente por la abogada de Arya Daru, Mira Widyawati, después de presentar una carta oficial en el Edificio de Investigación Criminal de la Policía, en el sur de Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

«Enviamos una carta a Bareskrim solicitando la transferencia de la investigación así como el título de un caso especial», dijo Mira a los periodistas.

Para su información, el cuerpo de Arya fue encontrado en condiciones patéticas en su pensión en el área de Menteng, en el centro de Yakarta, el martes 8 de julio de 2025. Fue encontrado con el rostro envuelto en plástico y cinta adhesiva amarilla, lo que dio lugar a especulaciones públicas sobre un presunto asesinato.

Sin embargo, hasta el momento los investigadores han afirmado que no han encontrado ningún elemento delictivo en la muerte. Según los resultados de la investigación policial, se concluyó que no hubo participación de otras personas en la muerte de Arya o, en otras palabras, Arya se suicidó.

Aun así, la policía sigue recibiendo más información relacionada con este caso si hay nuevas pruebas. Así, la policía enfatizó que este caso no había sido detenido ni SP3.