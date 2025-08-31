Ketum Koni enfatiza el papel de Pertina con el boxeo de aficionados de Foster y fortalece la unidad nacional

VIVA – Presidente del Comité Nacional de Deportes de Indonesia (Caballos) Center, teniente general (ret.) Marciano Norman, transmitió un mensaje importante después de inaugurar e inaugurar al presidente general de United Center Management Boxeo Amateur Indonesia (Pertina) Período de servicio 2025-2029, Dra. Hillary Brigitta Lasut, junto con la Junta de Administración. Este evento se llevó a cabo en Yakarta, domingo 31 de agosto de 2025.

«Unimos nuestra determinación, de trabajar juntos por el bien del rojo y el blanco», dijo Marciano.

Hizo hincapié en que el objetivo principal de todas las partes era entregar atletas. boxeo aficionado Indonesia hacia el logro internacional.

«Nuestro objetivo es el mismo, llevar a los atletas de boxeo aficionados indonesios a lograr sus sueños para convertirse en campeones cuando participan en eventos internacionales individuales/de eventos múltiples en nombre de Indonesia», continuó.

Marciano también aludió a la importancia de los programas de entrenamiento consistentes y las competiciones de calidad. «Los héroes de nuestro boxeo nunca han desaparecido del recuerdo de la comunidad deportiva de boxeo indonesia», dijo.

«Los atletas de boxeo mejorarán si hay muchos partidos», continuó Marciano,

Además, Marciano espera que Pertina se atreva a hacer un gran avance en la competencia, además de utilizar el multivent Koni, a partir de la Semana Regency/City Sports, la Semana del Deporte Provincial, hasta la Semana Nacional de Deportes (Pone).

Según él, la unidad de todas las partes dirigidas por la gerencia es la clave para entregar atletas para lograr logros.

«El boxeo indonesio está incompleto si no estamos unidos, por lo tanto, los hermanos son un agente unificador del boxeo. Nunca le dé una brecha a cualquiera que quiera dividir la organización de boxeo amateur indonesio», dijo Marciano.

También agregó un mensaje moral al mundo de los deportes para desempeñar un papel en mover el espíritu de la nación.

«Seamos un papel que juega un papel para que nos consolidemos de inmediato, volvamos a subir», agregó Ketum Koni Pusat.

Mientras tanto, Hillary Brigitta Lasut, que fue elegida por la aclamación en la extraordinaria Conferencia Nacional (Munaslub) Pertina, el 2 de agosto de 2025, agradeció el apoyo del Central Koni.

«Invito la gerencia central, la gerencia provincial al distrito/ciudad para avanzar en los logros de los deportes de boxeo aficionados indonesios», dijo.

Hizo hincapié en la importancia de programas consistentes que van desde la búsqueda de semillas potenciales hasta el desarrollo sostenible.

«Se necesita un programa consistente que comience con la búsqueda de posibles semillas y luego fomentando atletas», dijo el miembro del parlamento indonesio.

«Nos centramos en aumentar el número de competiciones para que surgieran las semillas de los boxeadores sobresalientes», agregó Hillary.

Además de los atletas, Hillary también enfatizó la atención al entrenamiento del árbitro. Trajo cuatro principios principales para su liderazgo: amigable, deportivo, disciplinado y dispuesto a sacrificar.

Apreciación por la leyenda del boxeo indonesio

Al cerrar el evento, PP Pertina otorgó premios, así como compasión con una serie de leyendas que habían sido meritorio por el mundo del boxeo indonesio.

Uno de ellos es Ellyas Pical, cuya condición de salud ahora está disminuyendo. Además, los premios también se otorgan a:

Pembina

Raden Rakhman (Aceh)

Erzon bin Sarudin (Batam)

Entrenador

Wellellem Gomie (amigos)

Peinina Nanlohy (Merauke)

Atleta

Ferry egberty moniaga (Manado)

Benny Maniani (Jayapura)