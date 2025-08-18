‘Ketamine Queen’ para declararse culpable en el caso de sobredosis de Matthew Perry

Jasveen Sanghatambién conocido como la «reina de la ketamina», ha acordado declararse culpable en relación con el muerte por sobredosis de la estrella de «amigos» Matthew Perry.

Sangha, de 42 años, se declarará culpable de cinco cargos, incluido el cargo de distribuir ketamina que condujo a la muerte de una persona, así como a un cargo de mantener las instalaciones de «drogas involucradas». Ella enfrenta al menos 11 años de prisión en su sentencia, que se espera que se celebre en algún momento de los próximos meses.

Sangha es la última de los cinco acusados en declararse culpable en relación con la muerte de Perry. El actor fue encontrado muerto en su casa en octubre de 2023.

Sangha ha estado bajo custodia federal desde agosto de 2024, y debía ir a juicio en Los Ángeles el 23 de septiembre.

Su médico, Salvador Plasencia, acordado en junio para declararse culpable de suministrarle ketamina, aunque no con la dosis fatal. Otros tres acusados, Erik Fleming, Kenneth Iwamasa y Mark Chávez, anteriormente acordaron declararse culpable de conspiración para suministrar ketamina.

Según los fiscales, Sangha y Fleming suministraron a Iwamasa, quien era el asistente de Perry, con 51 viales de ketamina poco antes de la muerte del actor. Iwamasa luego inyectó a Perry, causando su muerte.

Después de enterarse de la muerte de Perry, Sangha supuestamente buscó cubrir sus canciones, instruyendo a Fleming a «eliminar todos nuestros mensajes».

Las autoridades federales allanaron la casa de Sangha en North Hollywood en marzo de 2024 y encontraron 79 viales de ketamina líquida. También descubrieron tabletas MDMA, píldoras Xanax falsificadas y una máquina de conteo de dinero de oro entre otras parafernalia de drogas, según el acuerdo de culpabilidad.

Como parte de la súplica, Sangha también admitió haber suministrado ketamina a Cody McLaury en agosto de 2019. McLaury, de 33 años, murió de una sobredosis horas después.