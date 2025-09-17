Keshet International para vender el drama ‘Nutuk’ del equipo creativo ‘Teherán’

Keshet International ha abordado «Nutuk», un drama sobrenatural creado por Roy Iddan («Teherán») y Nahd Basheir («un Mar Muerto»).

La serie, que se filmó en lenguaje árabe y hebreo, gira en torno a un niño cuyos recuerdos de otra vida ayudan a resolver un misterio de asesinato. Está dirigida por Adam Sanderson («Ausentia») y producida por Yoav Gross Productions para el Channel Keshet 12, que transmitirá la serie en horario estelar en octubre.

«Los recuerdos de una vida pasada, o reencarnación, son un fenómeno que se encuentra en muchas sociedades, que abarca innumerables tradiciones religiosas, espirituales y culturales», dijo Kelly Wright, jefe de distribución de Keshet International. Ella dice que el programa tiene una «resonancia global» porque «más de dos mil millones de personas en todo el mundo pueden relacionarse con el concepto de alguna manera».

«Para muchos, es un sistema de justicia cósmica; para otros, una fuente de consuelo y esperanza más allá de la muerte», dijo, y agregó que en «Nutuk», «La reencarnación sirve como el motor emocional y narrativo que impulsa una historia de investigación de suspenso». Keshet International presentará la serie a los compradores en Mipcom.

«Nutuk» está dirigido por un elenco que comprende a Jude Khatib, un recién llegado que desempeña el papel principal, y protagoniza junto a Lucy Ayoub («Fauda»), Amgad Badr («Fauda»), Nahd Basheir y Suliman Khiradin.

Khatib interpreta a Daniel, de siete años, que comienza a tener visiones que sus padres atribuyen a una fantasía infantil. Pero cuando Daniel comienza a tener cada vez más visiones de lo que parece ser recuerdos vívidos de vidas pasadas, sus padres entienden que su hijo puede estar experimentado «Nutuk», que significa «reencarnación» en la comunidad druse. Las visiones de Daniel apuntan a la desaparición sin resolver de un hombre llamado Ali Khiradin, que él cree que fue asesinado. La familia de las tarifas se sumerge en una conspiración criminal que los perpetradores han tratado de mantener enterrados durante años, y no se detendrán ante nada para proteger.

Karni Ziv, jefe de drama y comedia de Keshet 12, dijo que la red estaba «dedicada a contar historias que reflejan la rica diversidad de nuestra pequeña nación».

«En ‘Nutuk’, la teología profundamente espiritual, y a menudo oculta, la teología de la reencarnación se vuelve a hacer vida con una sensación de misterio y reverencia», continuó Ziv. También elogió al equipo creativo detrás de la serie por crear una historia que «resuena en los niveles emocionales y culturales».

Nutuk fue originalmente iluminado por Keshet Broadcasting en 2022, como parte de una pizarra de ocho programas con guión que también incluía el Manía de la serie-Nowinning «Un cuerpo que funciona», «Confía en nadie» y «Guardar la fecha», los tres de los cuales han sido recogidos por Netflix.