Kerry Washington recibe el premio catalizador de la Fundación Elevate

Kerry Washington fue honrado con el premio Elevate Prize Catalyst en el evento Democracy on the Screen – and on the Line el jueves en el Festival de Cine de Sundance. La estrella también anunció que se unirá a la próxima segunda temporada de “Sin embargo”como productor ejecutivo.

Con el premio, Washington es reconocida por su dedicación a la defensa del compromiso cívico y la protección de las libertades democráticas. El premio Elevate Prize Catalyst está dedicado a reconocer a las figuras que utilizan su poder e influencia para inspirar una acción global positiva, proporcionando a los destinatarios 250 000 dólares en financiación sin restricciones para avanzar en su misión y trabajo.

hablando con Variedad, Washington dijo: «Es muy emocionante porque se trata de centrar la atención en los organizadores y líderes comunitarios, y así es como realmente he tratado de usar mi plataforma. Hemos apoyado a organizaciones de base locales que conocen mejor a sus comunidades y ayudamos a que su mensaje llegue más lejos. Les ayudamos a contar su historia y a contarla de manera más efectiva y en los medios tradicionales y las redes sociales, por lo que este Premio Catalyst realmente me permite continuar dirigiendo recursos hacia líderes e iniciativas que fortalecen nuestra democracia y aseguramos que las personas que están manteniendo la línea de todos nosotros, que tienen que ver qué necesitan para seguir adelante”.

La próxima temporada de “Sin embargo”, una serie documental del brazo de producción y narración de la Fundación Elevate Prize, titulada “Sin embargo: Defensores de la democracia”, destacará a los líderes de base, arrojando luz sobre aquellos que se enfrentan a la creciente polarización, las crecientes amenazas a las libertades civiles y el retroceso democrático en todo el mundo. Entre los que aparecen en la temporada se encuentran: Koketso Moeti, director ejecutivo fundador de amandla.mobi, que moviliza a comunidades de toda Sudáfrica para que el poder rinda cuentas a través del activismo cívico centrado en los dispositivos móviles; Yordanos Eyoel, fundador de Keseb en Boston, que promueve iniciativas de democracia inclusiva en Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil; Hannah Fried, directora ejecutiva de All Voting is Local en Washington, DC, quien lidera los esfuerzos para proteger los derechos de voto y ampliar el acceso equitativo a la boleta en todo el país, e Imran Ahmed, fundador y director ejecutivo del Centro para Contrarrestar el Odio Digital, quien lidera los esfuerzos para proteger los derechos humanos y las libertades civiles en línea.

Hablando de la serie, Washington dijo: «Esta serie es realmente emocionante, porque siempre vivimos en la verdad de que cada persona es el héroe de su propia historia, ¿verdad? Y que cada historia merece ser contada, que personas de todos los ámbitos de la vida son vistas, escuchadas y empoderadas para ser héroes de su vida, su comunidad y su mundo».

Continuó diciendo que la serie pone de relieve a los ciudadanos comunes que se esfuerzan por “protegernos a todos”. En la segunda temporada, dice Washington, estas son las personas que hacen este trabajo, a menudo sin ningún reconocimiento y con un costo y riesgo personal muy grave. Y añadió: «Esta narración es importante porque muestra la democracia como algo que se practica, algo por lo que vale la pena luchar. Y realmente eleva (nunca mejor dicho) a los fenomenales organizadores como héroes».

En una declaración, Carolina García Jayaram, directora ejecutiva de la Elevate Prize Foundation, dijo: «Kerry Washington realmente encarna lo que significa ser un catalizador. A través de su poderosa narración en la pantalla y su intrépido activismo fuera de ella, desafía el status quo, amplifica las voces subrepresentadas y genera conversaciones que exigen cambios. En solo una década, ha creado una empresa galardonada que no solo produce historias convincentes, sino que también crea plataformas para el impacto social, demostrando que la creatividad y La conciencia puede impulsar la cultura. Kerry nos recuerda que las historias dan forma a la cultura, la cultura da forma al poder y, cuando se cuentan con intención, la narración se convierte en una forma de compromiso cívico que nos lleva hacia un mundo más justo e inclusivo”.

Fundada en 2019 por el empresario y filántropo Joseph Deitch, la Elevate Prize Foundation es una organización sin fines de lucro con la misión de Hacer el bien famoso. Elevate Studios se lanzó en 2025 para financiar y distribuir contenido con un propósito específico. Además de la Premio Catalizador de la Fundación ElevateLa fundación también administra el premio Get Loud, que proporciona una subvención mensual para impulsar movimientos de base y generar poder entre las comunidades.

Los ganadores anteriores del Premio Catalizador de la Fundación Elevate incluyen a Dwyane Wade, Michael J. Fox, Matt Damon, George y Amal Clooney, Sesame Street Workshop y Malala Yousafzai.