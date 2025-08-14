Kerry Washington en ‘The Profecy’ Temporada 2: Fecha de estreno en Audible

Kerry Washington Regreso a (con suerte) salvar el mundo en la temporada 2 de «La profecía. «

La segunda entrega de inspiración bíblica Audible El drama original «The Profecy», ubicado en un contexto de misteriosos presagios sobrenaturales e intriga, está programado para estrenarse el jueves 25 de septiembre, exclusivamente de Audible. Más información está disponible a través de este enlace.

En la temporada 2 del thriller de audio, el productor y actor ganador del Emmy Washington («Scandal», «The Six Triple Eight», «Django Unchained») nuevamente sirve como productor ejecutivo y repite su papel como Dra. Virginia Edwards. Se unió a los nuevos miembros del reparto, incluidos Giancarlo Esposito («Breaking Bad», «The Residence») y Dulé Hill («Psych», «The West Wing»).

«¡La temporada 2 de ‘The Profecy’ expande el mundo del programa de manera que emocionará a los fanáticos de la primera temporada, así como a los nuevos oyentes!» Washington dijo en un comunicado. «Es muy emocionante poder volver al personaje de Virginia Edwards y unirse a este espectacular elenco de estrellas mientras tomamos este nuevo capítulo de nuestra historia».

En la temporada 1, que fue Lanzado en 2022El Dr. Virginia Edwards de Washington enfrentó intentos de asesinato y desastres naturales inexplicables, y una visión de que ella es la Virgen María. La temporada 2 la encuentra lidiando con la revelación de que su hijo Joshua puede ser la clave del futuro de la humanidad. Mientras se reúne con su esposo, surge una nueva amenaza: el multimillonario Luther Bell (Esposito), el líder de un culto que caza a su familia. Guidados por los perturbadores perturbadores, Virginia tiene solo un mes para decodificar el significado de la profecía y detener el ascenso de Bell al poder. Según el Logline: «Como Virginia corre contra el tiempo, se da cuenta de que la fe podría ser lo único que se encuentra entre el mundo y el desastre».

The cast of “The Prophecy” Season 2 includes returning performer Alano Miller (“Cherish the Day,” “Underground”) and new cast members Rhenzy Feliz (“The Penguin,” “Runaways”), Ebony Obsidian (“If Beale Street Could Talk,” “The Six Triple Eight”), Eme Ikwuakor (“Ink,” “On My Block”), Yvette Nicole Brown (“Community,” “The Pareja Odd «), Annie González (» Flamin ‘Hot «,» Gente-Fied «), Guillermo Díaz (» Escandal «,» Half Baked «), Crystal Fox (» En el calor de la noche «,» The Haves y the tienen Nots «), Roz Stanley (» Girl, Chill «,» To The Bitter Farding) «Clasificado»).

El creador y EP Randy McKinnon de «The Profecy» regresa para la temporada 2. El espectáculo es producido por Audible, la casa de producción de podcasts y la calle de podcasts de Washington Qcode. La segunda temporada está dirigida por Malakai («The Chi») y escrita por Diandra Pendleton-Thompson («Star-Trek: Prodigy»).

El año pasado, Amazon MGM Studios anunció que era Desarrollar una serie de televisión basada en «The Profecy» junto con otros proyectos audibles.

Sobre la temporada 2 de la serie de audio, McKinnon dijo que «ofrece todo lo que los fanáticos han estado esperando: estacas más altas, drama explosivo y un universo de ‘profecía’ ampliado que presenta nuevos personajes e historias emocionantes. Kerry, Giancarlo y nuestro elenco y equipo excepcionales, entregados actuaciones que fueron realmente extraordinarias». McKinnon dijo que Kate Navin, jefe de desarrollo creativo de Audible para América del Norte, y su equipo «nos dieron una libertad creativa sin precedentes, y usamos cada onza para crear una temporada de segundo año que empuja los límites de lo que la narración de audio puede lograr».

Navin de Audible dijo en un comunicado: «Colaborar con Kerry Washington y los talentosos equipos de Simpson Street y Qcode para dar vida a esta historia ha sido notable. Después de la respuesta abrumadoramente positiva a la primera temporada, Randy McKinnon ha sido una continuación increíble de Virginia, que conozco a las audiencias como Audiences como que no se agacha en una manera que solo puede entregar la audiencia».

La temporada 2 de «The Profecy» se une a la lista de originales con guiones de Audible, incluidos «1984» de George Orwell, interpretado por Andrew Garfield, Cynthia Erivo, Andrew Scott y Tom Hardy; «The Big Fix: A Jack Bergin Mystery», interpretado por Jon Hamm, Ana de la Reguera y Alia Shawkat; «El nido de jabalí», realizado por Mandy Moore y Ebon Moss-Bachrach; y «The Safe Man», realizado por Jack Quaid y Titus Welliver.